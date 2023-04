Rafa Palacios evita aludir a la guerra con los críticos en su presentación como candidato en Langreo: "Ya no forman parte del partido"

Rafa Palacios, portavoz parlamentario y secretario general en funciones de Podemos Asturias, presentó ayer la candidatura que encabezará para optar a la Alcaldía en Langreo. Palacios eludió valorar la crisis interna, que derivó en la marcha de los militantes del sector crítico, para "no generar ruido" y porque "son personas que ya no forman parte de la organización". Además, también dejó la puerta abierta a pactar con IU tras el 28-M y deslizó que no irá en la candidatura autonómica al estar "centrado en Langreo".

Los críticos había ganado la última asamblea frente a la candidatura de Rafa Palacios, pero el partido suspendió esa votación alegando un fraude en el censo. La candidata elegida en la asamblea del día 24, Cristina García, y los tres siguientes en su lista decidieron abandonar el partido para integrarse como independientes en la candidatura de IU "y así salvar la confluencia", explicaron entonces.

El candidato de Podemos Langreo evitó ayer referirse de forma expresa al conflicto. "No queremos entrar en temas internos ni generar ruido". Y añadió: "En este concejo nos conocemos todos y no me gusta ver cuestiones que pueden insultar o despreciar. Yo en Langreo no tengo ningún problema, todo el mundo me conoce. Yo soy Rafa el de Estudio Norte, veinte años de profesor. Soy el fíu de Norino, el de Efectos Industriales, y de Piedad, la que bordaba en Ciaño. Soy Rafa el de los guajes de Bosnia. Vengo de una familia, por parte de mi padre, de militancia comunista y anarquista, y por parte de mi madre, socialista. Salir a debatir aquello que ya conoce la sociedad es ridículo. Otros tendrán que presentarse. Nosotros no".

En una línea similar, insistió en que "no vamos a entrar en la interna porque eso solo atañe a la organización y hace daño a la izquierda en Langreo y a la sociedad. La sociedad lo que quiere escuchar es cuáles son las propuestas que tenemos para resolver los problemas de Langreo, no qué propuestas tenemos para tener más problemas nosotros. Tenemos que escapar del ruido y la descalificación", apostilló.

Palacios aludió a la reclamación presentada por los críticos ante la Comisión de Garantías. "No tengo conocimiento ni del recurso que presentaron ni si existe ese recurso porque entre otras cosas ya no forman parte del partido, lo abandonaron. No sé si alguien que ya no pertenece al partido puede presentar un recurso al partido. Estamos hablando del pasado, de personas que ya no forman parte de la organización". También indicó que "lo que sí sabemos es que otras cosas que se fueron presentando fueron todas rechazadas, no tenían ningún tipo de sustento. Todo lo que se hizo aquí en este proceso fue cumpliendo a rajatabla los reglamentos y estatutos de Podemos, el código ético y las resoluciones de la Comisión estatal de garantías democráticas".

Sobre un posible pacto tras las elecciones, Palacios aseguró que "salimos a ganar, a gobernar Langreo". No obstante, señaló que "IU y Podemos somos fuerzas que trabajamos conjuntamente, que confluiremos en el futuro. Nosotros no tenemos ningún problema en confluir con ninguna fuerza progresista. Cuando veamos la composición municipal ya veremos lo que hay, pero vamos a trabajar siempre en conjunto con los sindicatos y con las fuerzas de izquierda". También esgrimió el candidato de Podemos que "en 2015, con listas separadas, gobernamos en Langreo y en 2019, con lista conjunta, no. Gobernar o no gobernar no depende tanto de eso sino de la voluntad de trabajar en conjunto. IU es una fuerza con la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Nosotros no vetamos a nadie".

El candidato también apuntó que no formará parte de la lista regional. "Cuando una persona encabeza una candidatura municipal no va en puestos de salida en la lista al Parlamento autonómico. Por lo tanto me vais a ver aquí, al frente. Mi compromiso con Langreo es firme y en los próximos años voy a dedicar todo el esfuerzo a trabajar por el concejo en el que vivo, porque vivo en la barriada de San Antonio de Ciaño. La lista está autonómica está por registrar y en los próximos días la anunciaremos, pero el objetivo es centrarme en Langreo".

Lista

La lista municipal tendrá como número dos a Rosa Prieto. Los siguientes serán, por este orden, Ana Belén Fernández, Gustavo Álvaro, Sandra Sánchez y Pablo García. En el número siete va Teresa Rodríguez, por delante de Esmeralda Palacio, Arturo Jiménez, Silvia Mansilla y Vicente Turrado. Completan la lista María José Borjas, Maximino Martínez, Purificación Herrero, José Aurelio Fernández, Marta Elena López, Francisco García, Noelia López, Jesús Rodríguez, Ana Isabel Jambrina y Mario Álvarez.

Rosa Prieto aseguró que "llevamos años trabajando por Langreo" y "tenemos la fuerza y la capacidad" para "gobernar Langreo para el pueblo y desde el pueblo".