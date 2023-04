"Aquí se trafica, nos amenazan y nos insultan": los vecinos explotan y denuncian con grandes pancartas en sus balcones un "narcopiso" en el centro de Mieres

Pocas personas pasan hoy por el parque Jovellanos sin hacer una foto. El céntrico y emblemático edificio Jovellanos, en el número 27 de la calle Aller, luce -a lo largo de sus cinco pisos- grandes pancartas con un mensaje rotundo: "Narcopisos fuera, dos años con miedo. Aquí se trafica, ayúdennos, estamos desamparados. Nos insultan, nos amenazan, nuestros hijos tienen pánico".

Detrás de esa pancarta hay mucha historia. "Llevamos dos años sufriendo por culpa de este 'narcopiso'. No podemos dormir, no podemos vivir tranquilos", han asegurado los vecinos. Es un ir y venir continuo: llegaron a entrar en la casa hasta veinte toxicómanos a la vez. Cada día llegan más agresivos, los niños no pueden entrar solos en el portal. Un sinvivir.

"Solo nos escucha la Policía, pero no pueden hacer más de lo que ya hacen. Ni Ayuntamiento, ni Principado, ni nadie", apuntan. De hecho, la Policía Nacional de la Comisaría de Mieres detuvo en las últimas horas al presunto líder de los "trapicheos" en este "narcopiso", por tráfico de drogas, conocido como "El Cuervo" y con numerosos antecedentes. Fue puesto en libertad por el juez. Las pancartas ahí se quedan, coincidiendo con la festividad de La Folixa, que se celebra en el parque Jovellanos: "Queremos dar a conocer nuestro problema", apuntan vecinos del edificio.

Un edificio, por cierto, muy bonito. De los años cincuenta, pero totalmente reformado. Con un gran portal rematado en mármol, que hace unas semanas apareció lleno de sangre. También hay daños en la cerradura, a pesar del bonito forjado. Aparece basura, hasta compresas usadas. A las cuatro de la mañana, suenan los timbres y alguien grita abajo. "Hijo de p..., dame lo que me debes", es el lema que más se repite. "Cada día vamos a peor, y ahora vienen personas muy agresivas. Cada vez más. A los niños no los dejamos entrar solos en el portal, nos da muchísimo miedo", explican vecinos del inmueble. Nunca imaginaron que vivirían una situación así en el centro de Mieres.

Porque la historia tiene mucho de mala suerte. Una mujer que vivía en la vivienda que ahora es un "narcopiso" estaba a cargo de sus dos hijos -un varón y una mujer-, ambos discapacitados. La ayudaba una auxiliar que tenía contratada. Esa mujer tuvo una baja médica y, como sustituta, llegó otra auxiliar. Resultó que ésta última era adicta, y también su pareja (el hombre al que se conoce como "El Cuervo"). Poco a poco, fueron aislando a los tres habitantes de la casa y la pareja -la auxiliar y su novio- se hizo con el control de la vivienda. Ahí empezaron los "trapicheos", según los vecinos.

El 22 de marzo de 2022, la auxiliar falleció de una sobredosis. Su pareja quedó a cargo de la vivienda. "Dijo que él era el cuidador", apuntaron los vecinos. La situación se descontroló aún más. Tanto la madre como los dos hijos, los propietarios del inmueble, fueron falleciendo. Fuentes de la familia han mostrado su "total apoyo" a los vecinos y han asegurado que llevan ya "años" de lucha para "desokupar" la vivienda.

No es fácil. A pesar de que la Policía acude siempre que los vecinos llaman y a pesar de que se han dictado medidas cautelares. En concreto, el juzgado dictaminó que este vecino debía abstenerse de "realizar actividades prohibidas, dañosas, molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas". Matiza el escrito: "No causar daños a los elementos comunes, arrojar y depositar basuras y demás objetos insalubres en las zonas comunitarias, causar altercados y ruidos molestos y alojar y recibir en el citado piso a personas ajenas al inmueble". Resulta que el hombre nunca las recogió en el juzgado y, por lo tanto, estas medidas aún no tienen validez.

Se desconoce el estado en el que se encuentra actualmente el piso, de 110 metros cuadrados y con una terraza con vistas al parque Jovellanos. Sí saben que tiene un enganche a la luz de la comunidad. De hecho, el cable está conectado en la puerta sin ningún disimulo: "Esto es lo menos grave que estamos sufriendo", matiza el vecindario.

Respuesta municipal

Durante estos dos años "de calvario", afirman los vecinos, han acudido en múltiples ocasiones al Ayuntamiento. También han intentado ponerse en contacto con el Gobierno del Principado. No habían tenido respuesta, según su versión, hasta hoy. El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, ha sido rotundo. Ha anunciado que solicitará una reunión con la delegada del Gobierno, Delia Losa. Y ha añadido que el gobierno local "comprende" el malestar vecinal. Es por eso que reclama "mano dura" contra la droga y exige "que los traficantes no se marchen de los juzgados de rositas".

"Esta gente son mercenarios de un negocio millonario que mata personas y destroza familias y barrios. Hay que combatirlo con todas las fuerzas”, ha señalado el Alcalde. El dirigente local destacó que, desde el Ayuntamiento, "se trabaja siempre en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad para poner fin a hechos de este tipo". "Siendo necesario -ha concluido- también que desde la justicia se pongan todos los medios posibles para evitar que estas personas entren por una puerta y salgan por la otra".

Los vecinos están satisfechos con este primer acercamiento, pero afirman que llevan ya demasiado tiempo esperando. Demasiadas noches sin dormir, demasiada desesperación. En las pancartas participaron casi todos los vecinos y ha sido lo más fotografiado hoy en Mieres: "Esperamos que alguien nos ayude porque ya estamos desesperados. Sentimos que no estamos a salvo en casa, y eso es terrible".