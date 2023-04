Isabel Moreno, meteoróloga: "No somos conscientes de la grave sequía que estamos viviendo"

Isabel Moreno es física, meteoróloga y presentadora del programa "Aquí la Tierra" de TVE. Ayer, dentro de los actos sobre descarbonización y cambio climático organizados por el Club Asturiano de la Calidad en el Pozo Sotón, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), pronunció la ponencia principal, "Viajando a una nueva era: ODS y cambio climático", en la que habló de los objetivos de desarrollo sostenible fijados en la Agenda 2030.

La meteoróloga es experta en cambio climático y alertó de que el pronóstico de una subida de temperatura del planeta de un grado y medio para finales de siglo "ya se empieza a ver para los próximos años".

Eso sí, en su opinión hay una buena noticia, "que el futuro no está escrito". Moreno puso como ejemplo esas películas de ciencia ficción de viajes en el tiempo, estilo "Regreso al futuro". En esas cintas, cuando un personaje viaja al pasado siempre le piden que no toque nada, no vaya a ser que cambie en futuro. "Pues ahora, que estamos en el presente, toquemos todo, toquemos muchas cosas para que el futuro sea el mejor posible", exhortó la meteoróloga.

Cambio

En una mañana soleada, con más de veinte grados de temperatura en el exterior de la antigua sala de baños del Sotón, Moreno miraba al cielo y reconocía que este tiempo primaveral, sin apenas lluvias durante el mes de abril (aguas mil), "encaja perfectamente con las predicciones de cambio climático que tenemos en España". Un cambio climático "que no está solo relacionado con el clima o la meteorología, sino que realmente estamos hablando de economía, de salud, de educación; todo termina estando relacionado entre sí". Pocos minutos después se hablaba en la sala precisamente de eso, de economía y de salud, con el proyecto de Bayer para la descarbonización de sus procesos de producción de ácido acetilsalicílico en la planta de Landa, en Langreo.

Isabel Moreno habló de la sequía que está viviendo España: "En algunos lugares del país es muy complicado encontrar precedentes de una situación similar". Para la experta, "no somos conscientes de la grave sequía en la que estamos sumergidos en estos momentos".

Respecto a los modelos de futuro, avanzó que "desgraciadamente, el futuro no pinta mucho mejor", ya que, en su opinión, "podemos esperar que se repitan situaciones de este tipo o que los episodios de sequía sean más habituales".

De todos modos, con optimismo y con la conciencia de que la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una cuestión mucho más importante que hace apenas unos años, Isabel Moreno insistió en que "por suerte, el futuro no está escrito y podemos hacer algo para mejorarlo".