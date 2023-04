Estas son las joyas asturianas que "le encantan" a la Princesa Leonor

-Pero es que nadie trabaja el carbón...

-Pues nosotros lo intentamos.

Y así, con unas palabras de valentía, nació la marca "Tucarbónjoya". Unas joyas asturianas que "le encantan" a la mismísima Princesa Leonor -lució unos pendientes en las audiencias de los Premios "Princesa de Asturias"-. Los creadores son Marta Baquero y Alfredo Asensio, un matrimonio que forma un equipo perfecto. Son de Turón, están al frente de la Joyería Relojería Alfredo Asensio y lanzaron la marca hace siete años. Las joyas están elaboradas con carbón de pozos del valle de las Cuencas. Aceptan encargos de mineral de distintas minas. "Teníamos que hacer algo por poner en valor lo nuestro", coinciden. Y vaya si lo hicieron. Lo de cómo llegaron los pendientes a las orejas de la heredera de la Corona tiene historia.

La idea fue para impulsar el valle de Turón, algo nuestro. Algo nuestro es el carbón. pero si el carbón no lo trabaja nadie, pues nosotros lo vamos a hacer. No se puede tallar, lo que hacemos es acomodar la plata al carbón. No es como el azabache. La carbonera es Marta Baquero. Así fue, damos un impulso y un poco más de ilusión para trabajar.

Con Tucarbónjoya llevamos siete u ocho años. La tenemos registrada desde hace un lustro.

No sabíamos nada. Llego una señora que dijo que era de protocolo del Principado de Asturias, que quería hacer un regalo. Son jóvenes, nos dijo. Ofrecimos colección "Círculos" y "Corazón". Las llevó las dos y se quedaron con "Círculos". Son las ruedas que suben la jaula. Con cada colección, que tenemos varias, intentamos hacer algo relacionado con la minería. Una bocamina, el castillete del pozo San José, la "T" de Turón. Colección cuerda, los cables que tiran de la jaula.

En las escombreras del valle. Casi todo el mundo lleva una piedra de carbón, uno que se había jubilado hace treinta años. Puedes pedir del pozo que quieras. Lo que me quedó. Para nosotros vale oro.

Una sevillana y una granadina que viven en París, que los llevaba a París, Dinamarca. En Sudamérica me hicieron encargos.