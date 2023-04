La formación de Vox Aller, que coordina el concejal no adscrito Juan Antonio del Peño, denunció ayer el "mal estado" en el que se encuentra el área recreativa de Rozá. El espacio, en Cabañaquinta, tiene rotas algunas piezas de mobiliario urbano. También lamentan la "escasa" forestación en la zona, y que las barbacoas no están en "la mejor situación" para dar servicio durante el verano. "Esta no nos parece la mejor imagen para promocionar turísticamente la capital del concejo", apuntó Del Peño.

La formación de Vox Aller propone, además de la mejora del espacio ya existente, una mejora en el acondicionamiento de la zona. Entre otras ideas, proponen el acondicionamiento de una playa fluvial en el entorno. También la construcción de un área para autocaravanas y unos vestuarios, que completarían la playa fluvial. "Es un proyecto que pondría en el mapa turístico a la capital del concejo", apunto el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Aller. Actualmente, el municipio cuenta ya con una playa fluvial. Se trata del espacio de Llanos, donde cada verano se dan cita miles de personas.