"Folixa" integral en Mieres: sidra, música, juegos y baile compartieron protagonismo en el festejo primaveral

Federico Granell y Juan Falcón se encuentran en el paseo de la antigua estación del Vasco, junto al parque de La Mayacina, en Mieres, Juntos recorren la exposición "Fueyes nueves". Se detienen ante sus propias obras y ante las de sus colegas Alba Escayo, Alberto Ámez, Breza Cecchini, Cristina Hernando, Gema Ramos, Itziar Sánchez, Jorge Nava y Ángel Hurtado de Saracho.

La galerista Lucía Dueñas, mierense con sala en Oviedo, les ha encargado a cada uno de ellos que plasmen su visión de la primavera. Son una selección de lo mejor de las artes plásticas que hay en Asturias en la actualidad, con premios y exposiciones nacionales e internacionales.

Granell confiesa que la primavera no le atrae especialmente en lo artístico pero está muy satisfecho con la obra que se expone en Mieres, una acuarela pintada para la ocasión basada en otra que cuelga en el salón de casa de su madre. Juan Falcón apunta que la obra que ha llevado a Mieres "es el mejor cuadro que he pintado nunca". Ambos elogian la iniciativa y el lugar de la exposición, una de las grandes novedades este año de la "Folixa na Primavera" de Mieres, una fiesta en la que la sidra tiene un protagonismo central.

Al otro lado de la calle Manuel Llaneza, en el parque de Jovellanos, los mierenses hacen cola para comprar «el vasu de la Folixa», imprescindible estos días. Luego correrá la sidra de pipa o «escanciao». Bajo un sol agradable que a medio día alterna con las nubes, las terrazas de la calle Aller se van llenando para el «vermú». Mieres es muy de «sesión vermú» los sábados, y más tratándose de los días de la Folixa o de San Xuan. La Banda de Gaitas Villa de Mieres desfila hacia el Jovellanos y los grupos de baile asturiano «L’Artusu», «Ruxidera» y «Prau Llerón» danzan por las calles. Mientras, en el otro parque del centro, el nuevo de La Mayacina, los niños se arremolinan para participar en los «xuegos infantiles».

Otro frente de «La Folixa». La Casa de Cultura Teodoro Cuesta fue un imán para los amantes de la cocina de autor. Marcos Morán, del restaurante Casa Gerardo, en Prendes (Carreño), con una estrella Michelín, ofrecía una clase magistral de cocina con la sidra como protagonista. Morán cocinó su particular versión de merluza a la sidra, «un plato histórico», pero también presentó algunas novedades como las anchoas que en breve introducirá en su carta. Como buen cocinero, para Morán no vale todo. Por ejemplo, no entiende lo del chorizo a la sidra. «Me encanta el chorizo y beber sidra, pero hay veces que porque se hagan las cosas no tienen que tener sentido y esta es una de esas, uno más uno no suman dos y esa grasa con esa acidez es ardor seguro». El maestro ofreció una máxima, «todos los platos que se hacen con vino blanco se pueden hacer con sidra». Eso sí, «hay que controlar mucho los tiempos de cocción por la acidez de la sidra».

Morán, que mantiene que «una merluza a la sidra bien hecha es una maravilla», cree que «si se hace mal puedes estropear una buena sidra y una buena merluza». Así que su consejo es tener mucho cuidado al utilizar la sidra, «siempre natural, sin espuma y sin burbujas», para cocinar. Y por encima de todo «utilizar la sidra para beberla».

Más sidra (de pipa y «esanciao») y más música, con pasacalles de la Banda de Mieres y, ya avanzada la tarde, con la bandina «La Garrapiella». Preludio en el parque Jovellanos de una trilogia de conciertos marca de la «Folixa»: «Llan de Cubell», enseña del folk asturiano; la hibridación de sonido celta y rock de los escoceses «Wolfstone» y el sonido potente y siempre comprometido de «Dixebra». Hasta la madrugada.

Hoy, mierenses y visitantes no tienen que madrugar, pero, atentos, porque a las 12.30 horas vuelve la «Folixa», con cantares de chigre en la plaza de Requejo, icono sidrero. Y con algo que se anuncia como «Vermú Post-Folk» en la plaza del Ayuntamiento, protagonizado por la nueva formación «Pandereteros d’Anguaño». Música para bailar como antes en Asturias, a lo suelto. Porque los de Mieres son muy de bailar, de «sesión vermú», de sidra y de cantar. Muy de «Folixa» integral.