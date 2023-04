Vecinos de Sama reclaman "más vigilancia policial" y sopesan movilizaciones

La Asociación Torre de los Reyes, una de las que tienen más peso en Sama, ha convocado una asamblea ciudadana para el próximo miércoles, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura, para analizar "los pasos a dar" para conseguir que se "incremente la vigilancia" en el distrito y en el conjunto del concejo. "Tenemos pensado pedir una reunión con la Alcaldesa y también tenemos sobre la mesa hacer concentraciones de protesta, pero queremos que sean los vecinos los que lo digan en la asamblea, que está abierta a todos los ciudadanos de Langreo que quieran participar", indicó Emilio García, presidente de la Asociación de Vecinos Torre de los Reyes.

"Estamos viviendo unos momentos, de incertidumbre, relacionado con la seguridad en el concejo. Desde hace un tiempo estamos sufriendo un aumento de inseguridad, relacionado con agresiones a ciudadanos, robos en establecimientos y allanamiento de viviendas", indicó el representante vecinal para asegurar que "esta situación está siendo insostenible para todos, seamos afectados directamente o no, puesto que en cualquier momento nos puede tocar a cada uno de nosotros".

García indicó que, como ciudadanos, "tenemos que pedir responsabilidades a aquellos que son los que tienen que velar por la seguridad de todos, que para eso fueron elegidos. Pagamos nuestros impuestos para tener unos servicios, entre ellos la seguridad". Para el representante vecinal, "los ciudadanos no tenemos por qué saber si hay suficientes efectivos de policía. Esto es trabajo de los políticos del Ayuntamiento, que para eso están y cobran por ello. El Ayuntamiento tiene su concejal responsable de la Policía y por encima está la señora alcaldesa, como máxima responsable. Ellos son los que tienen que analizar esta situación y tomar las medidas necesarias para solucionar el problema".

Instituciones

Según García se está llegando a un punto en el "no podemos vivir tranquilos y tenemos que dirigirnos a las instituciones que sean necesarias para exigir la solución al problema que estamos padeciendo. Se tiene que aumentar la vigilancia policial. Hubo un tiempo en el que había presencia policial, a pie y en parejas, por la calle. Siempre existió inseguridad ciudadana, no podemos decir lo contrario, pero no en estas proporciones. Tenemos que exigir que vuelvan las patrullas a pie y que aumente la vigilancia en coche por el centro de la población, no solo para los controles de alcoholemia, aunque estos son necesarios".

También pidió medidas "sobre el exceso de velocidad en algunos puntos del casco urbano" sobre todo en la Avenida de la Constitución y la calle Torre de Abajo, "donde hay continuamente, grandes velocidades".