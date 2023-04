Así era el nido de "El Cuervo": el "okupa" del "narcopiso" de Mieres alimentó durante un año a la dueña, discapacitada, a base de leche y galletas

Los vecinos de la calle Aller han sobrellevado durante más de dos años el trasiego de la madriguera infectada de politoxicómanos en que se convirtió uno de los pisos de esta tranquila y muy céntrica avenida mierense. Percibían, con razón, estar sufriendo un infierno hasta que el viernes, de madrugada, el cabecilla del grupo abdicó de su ilícito control sobre el "narcopiso". Y con todo, la alarmada comunidad ignoraba el verdadero alcance de la endemoniada maldad que durante muchos meses abrasó a la indefensa familia que se vio obligada a convivir con el diablo. Una madre con dos hijos gravemente impedidos que no han superado con vida el terrible trance. Sobre todo los dos hermanos, afectados por el síndrome de Steinert, cayeron en un averno desde el que podían escuchar a los niños jugar en el parque y a los clientes de las terrazas compartir risas y tertulias. Ellos estaban atrapados a pocos metros, en una oscura mazmorra de la que no les pudo rescatar ni el empeño de sus familiares ni el encomiable tesón de la Policía Nacional.

La burocracia en sus amplias manifestaciones se convirtió en una tenebrosa carcelera. Al final, solo un arrebato de rabioso coraje vecinal, avivado por un inalcanzable desahucio, hizo saltar por los aires este doble infierno, el público y el privado. "Por fin hemos podido dormir con un poco de tranquilidad", señaló una vecina poco después de que la vivienda quedara vacía. "Son muchos meses viviendo con miedo, escuchando voces y discusiones, y temiendo lo que te vas a encontrar en el portal", añade otro inquilino.

Si las familias del entorno del "narcopiso" ya pueden descansar aliviadas", los parientes cercanos a los hermanos fallecidos deberán convivir con una amarga pesadumbre mucho más difícil de disipar. "Lo que se ha permitido que pase aquí mete miedo". Lo apunta David Pitcairn, abogado de una prima de los hermanos discapacitados que vivieron "encarcelados" en su propia vivienda. Las diligencias policiales apuntan a que sus presuntos carceleros les sustrajeron una cantidad que supera los 170.000 euros. La denuncia la tramita el Juzgado de Mieres (número 3). El descontrolado saqueo de cuentas se realizó a través de decenas de retiradas de efectivo desde cajeros, transferencias, compras y talones. La investigación policial ha confirmado que los "okupas" hasta pidieron dos créditos bancarios a nombre de los hermanos impedidos. No se sabe cómo lo hicieron, pero se embolsaron unos 5.000 euros por operación, aunque la cuantía exacta y detalles no han trascendido.

Y este enorme quebranto económico apenas brilla como calderilla cuando el foco se pone en el factor humano. La terrible historia arranca en 2019, cuando la familia contrata a una cuidadora, que para su desdicha resultó ser una persona con graves problemas de drogas que terminó metiendo en la casa a su pareja, un conocido delincuente habitual y politoxicómano que por entonces ya sumaba alrededor de 15 detenciones. Conocido como "El Cuervo", se adueñó de la casa, que ya no abandonaría ni tras la muerte de su pareja. Entonces asumió él mismo el rol de guardián de los dos hermanos impedidos, ya que por entonces también había fallecido la madre de éstos. Durante meses atizó la caldera de un doble infierno, abrasando el entorno y calcinando el hogar que alienó.

Los esmerados "cuidados" de "El Cuervo" a la hora de esquilmar las cuentas de la familia se tornaron algo más "distraídos" a la hora de atender las necesidades de los hermanos postrados en cama. Lo primero que hizo fue aislarlos de la familia, retirándoles los móviles e impidiendo a sus allegados acceder a ellos. El varón, casi en estado vegetativo, falleció en abril del año pasado. La familia, con el apoyo de la Policía Nacional, intensificó a partir de ahí los esfuerzos para sacar a la chica de la casa. "El problema es que, aunque era evidente la desatención, ella se negaba a reconocerlo cuando logramos forzar una entrevista. Tenía miedo y estaba superada", apunta David Pitcairn. Lo que la familia sospechaba se confirmó cuando en junio lograron forzar el traslado de A. M. B. a una residencia. Cuando se sintió a salvo, contó a la Policía, en presencia del propio David Pitcairn, todo lo vivido.

"Durante más de un año la tuvieron postrada en la cama, sin llevarla ni una sola vez al baño ni ducharla", explica el abogado. Siempre según ha quedado en las diligencias policiales, la mujer perdió 20 kilogramos de peso en año y medio. Durante ese tiempo apenas le dieron en un par de ocasiones agua y sobrevivió, casi exclusivamente, a base de leche y galletas. El menú se lo llevaba en ocasiones el hijo de "El Cuervo", de 13 años, otra víctima obligada a vivir en un ambiente de drogas e inmundicia, ya que la casa llegó a ser un estercolero, con excrementos, basura y vómitos en las habitaciones. Del niño nada más se puede decir que está ahora bajo custodia de la administración autonómica.

Deterioro físico

A. M. B. logró recuperar 9 de los 20 kilos que perdió durante los pocos meses de vida que le quedaban tras ingresar en la residencia. "La pobre había vuelto a coger el color. Todo ha sido muy triste", indica David Pitcairn. Sintiéndose protegida y cuidada, fue cuando se abrió y explicó a la Policía todo lo sucedido. Basta un par de datos para sondear la dimensión de su sufrimiento. Como ya se ha dicho, no pisó el baño en más de un año, dependiendo de pañales que solo le cambiaban una vez al día. En vísperas de la Nochebuena de 2021, sus "cuidadores" le pidieron dinero para organizar la cena. Les terminó entregando algo más de 1.500 euros. Esa noche ella la pasó como todas las demás, sola y a oscuras postrada en su cama rodeada de basura. Al día siguiente sus "inquilinos" le confirmaron que el pixín "estaba muy bueno". Casi la totalidad de delincuentes multirreincidentes de Mieres pasó temporadas residiendo en la casa. Esa Navidad, aparentemente, no les faltó de nada. En realidad, no se privaron de nada durante año y medio, periodo en que gastaron unos 170.000 euros según las diligencias policiales. "Se lo gastaron todo en droga", sostiene la familia afectada.

Siempre según las minuciosas pesquisas policiales y subrayando la también necesaria presunción de inocencia, del contenido de la denuncia se desprende que los meses de gratuita sobredosis fueron tan boyantes para "El Cuervo" y sus compinches como desesperantes para los vecinos y la propia familia de los hermanos fallecidos. Estos parientes intentaron durante más de un año mantener contacto con la pareja de discapacitados, pero les fue casi imposible. "Se lograron forzar reuniones gracias al trabajo de la Policía y se les facilitó varios móviles, pero de inmediato se los quitaban y luego era casi imposible que te abrieran la puerta", subraya el abogado de la familia. La Policía Nacional fue el principal apoyo para ellos, con una constante vigilancia y actuaciones. Se enviaron informes al Juzgado de Mieres, a la Fiscalía y a Servicios Sociales. "Hubo una clara desatención y habría que depurar si se incurrió en alguna negligencia", señalan los portavoces de la familia, conteniendo el alcance de la queja. Prefieren no decir lo que realmente piensan de las instituciones que tuvieron en su mano promover algún tipo de actuación.

Finalmente no ha sido un mandato judicial lo que ha provocado que el "narcopiso" vuelva a sus legítimos propietarios. "Si no hubiéramos actuado la situación podría haberse prolongado durante meses", señalan los vecinos de la comunidad. El alcalde, Aníbal Vázquez, pidió "mano dura" contra la droga y exigió "que los traficantes no se marchen de los juzgados de rositas". Lo hizo tras la ultima detención de "El Cuervo" y su inmediata puesta en libertad. Regresó al "narcopiso", pero se encontró con que el infierno había estallado en llamas. Los vecinos habían cubierto de arriba a abajo las fechadas de varios bloques con grandes pancartas. "Narcopisos fuera, dos años con miedo. Aquí se trafica, ayúdennos, estamos desamparados. Nos insultan, nos amenazan, nuestros hijos tienen pánico". Esa noche, de madrugada, abandonó el inmueble con una televisión bajo el brazo y una maleta. "Ahora el problema es de otros", alertan los vecinos.