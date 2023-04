Los vendedores ambulantes del mercado semanal de Sama recogen firmas para quedarse en el parque Dorado

Las dos posturas están claras. Los vendedores ambulantes del mercado de los lunes en Sama quieren seguir en el Parque Dorado y buena parte de los comerciantes y hosteleros de la localidad quieren que los puestos regresen a su ubicación original, en el entorno del Ayuntamiento y calles adyacentes. El traslado lo originó la pandemia pero lo que iba a ser una medida temporal por motivos de seguridad sanitaria se ha alargado en el tiempo.

En el mercado de este lunes no se hablaba de otra cosa. Los vendedores lo comentaban entre los puestos y recogían firmas para evitar el traslado, lo mismo que hicieron los comerciantes y hosteleros del centro.

"Estamos mucho mejor en el parque, el espacio es más amplio, no hay problemas de movilidad y no estorbamos con nuestros puestos ni nuestras furgonetas", explicó Jesús Jiménez, uno de los vendedores ambulantes que acude a Sama todos los lunes. Olíver Romero no tiene puesto fijo pero ocupa los lugares que quedan vacantes por el sistema conocido como "de bola". Si un vendedor no acude, hay una lista para ocupar su espacio. Este lunes le tocó a Romero, para quien "si volvemos al centro se van a perder entre 20 o 25 puestos y eso son 25 familias que se quedan sin estos ingresos".

Los vendedores insisten además en que el mercado "se ha sacado del centro pero está al lado, solo hay que cruzar una calle", y aseguran contar con el apoyo de muchos de sus clientes, "que dicen que es mucho más cómodo pasear entre los puestos por el parque, con mucho más espacio, que en las calles del centro".

Los comerciantes y hosteleros dicen que entienden la postura de los vendedores, "porque nosotros los consideramos compañeros y cuando en la pandemia pudimos abrir los negocios y no había mercado, salíamos a la calle a aplaudirles cuando protestaban", subraya Nuria Álvarez, propietaria de un negocio en el centro. Ellos también han recogido cerca de un centenar de firmas, en este caso para que el mercado vuelva a su lugar de origen. Álvarez explica que "antes, los lunes pasaba mucha gente por delante de las tiendas, ahora no hay nadie, la calle está vacía y lo que no se ve no se vende".

Junto a ella, Ana Fernández, presidenta de Hostelería de Sama, apunta que sus asociados también reclaman la vuelta del mercado al centro.

La decisión está en manos del Ayuntamiento. La concejala de Hacienda y Patrimonio, Patricia Fernández Sanguino, ha encargado un informe a una empresa externa que analizará la seguridad en los dos posibles emplazamientos del mercado, antes de tomar una decisión definitiva.