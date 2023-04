Un vistazo al Turón tumultuoso: alumnos del instituto "actualizan" fotografías de la época dorada del valle

El rastro del fértil Turón industrial está enterrado junto al poco carbón que quedó sin extraer. Pero no hay que excavar mucho para encontrar vestigios de un periodo tumultuoso. Y es que muchos recuerdos son imborrables. El fotógrafo José Muñiz (Los Cuarteles, 1923-1999) se encargó durante casi medio siglo de retratar la cotidianidad de una población que se salía de lo común. Fiesta y muertes, espectáculos y trabajo o, incluso, la lucha de la libertad contra la opresión, todo ello quedó inmortalizado a través del objetivo de su cámara. Ahora, los compañeros de estudios de su bisnieta, Jimena Fernández, han colocado las polivalentes pantallas de sus modernos teléfonos móviles apuntando a los espacios que Muñiz inmortalizó con sus viejos objetivos. El mágico resultado de este proyecto atemporal puede visitarse estos días en el Ateneo de Turón. Presente y pasado se funden a través de una doble mirada intergeneracional.

La transformación de Turón a lo largo de más de medio siglo ha quedado plasmada en la exposición "Territorio Emocional", en la que han participado casi medio centenar de alumnos del instituto Valle de Turón. El trabajo funde la herencia visual de José Muñiz con la rejuvenecida mirada de la generación de su bisnieta. El proyecto permitió a los actuales niños de Turón redescubrir un pasado que para ellos no es tan cercano. De hecho, les ha costado reconocerse en el espejo de la historia reciente: "No sabíamos que en Turón había vivido tantísima gente y que tuvo tanta vida", apuntan los estudiantes.

Los censos de la eclosión industrial cifran la población del valle de Turón entre 22.000 y 23.000 personas. Algunos investigadores afirman que se llegó a 30.000 a finales de la década de los sesenta. La agitada y frenética vida social, política e industrial permanece latente en la memoria de las generaciones de más edad, pero para los más jóvenes aquella realidad era casi leyenda. Hasta ahora: "Uno de los componentes más atractivo del proyecto es que muchos chavales han recurrido a sus abuelos para acercarse a la historia de Turón, algo que ha sido muy gratificante para unos y otros", señala Fernando Gutiérrez, el profesor que apadrina la iniciativa.

Las viejas fotos que hizo José Muñiz se contraponen en la exposición con las que han realizado en los mismos lugares los alumnos del IES Valle de Turón. El resultado se proyecta sobre las blancas paredes del Ateneo dando forma a una emotiva secuencia histórica: "Hemos optado por revisionar lugares emblemáticos y poder así reflexionar sobre el paso del tiempo", explica Fernando Gutiérrez. Los jóvenes turoneses han sacado sus propias conclusiones. "Es increíble la cantidad de cosas que había antes en Turón , incluso teníamos varios cines", señalan los estudiantes. No pueden evitar sentir cierto anhelo de la algarabía de aquellos tiempos: "Ahora no tenemos nada para divertirnos. Tenemos que bajar a Mieres", lamentan. Y con todo, el proyecto ha servido para que se sienten orgullosos de la rica cultura que conforma este gastado valle minero: "Ahora entienden mucho mejor la historia del lugar en el que viven y la valoran", remarca Emma Ovejera, directora del centro.

La exposición "Territorio Emocional" puede contemplarse en el Ateneo de Turón y luego se trasladará a Langreo para participar en la muestra de arte contemporáneo escolar que organiza el IES Cuenca del Nalón. El proyecto, más allá de su vertiente formativa, no deja de ser un homenaje al fotógrafo José Muñiz: "Yo no lo conocí pero su recuerdo está muy presente en mi casa a través de sus fotografías", apunta su bisnieta Jimena Fernández. Ella fue la que inspiró al profesor Fernando Gutiérrez a plantear el proyecto a sus alumnos a raíz de que Jimena le enseñara unas fotos de su bisabuelo: "Me ha hecho mucha ilusión que sirviera para esta exposición", reconoce la joven.