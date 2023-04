El frente contra los narcopisos se extiende por Mieres y moviliza ahora a Santa Marina

La alarma social generada en Mieres por la proliferación de "narcopisos" se ha extendido por la ciudad en forma de un escalofrío que ahora está sacudiendo al barrio de Santa Marina. Una vez neutralizados los muy activos puntos de venta de droga de las calles Manuel Llaneza y Aller, la actividad del reducido pero muy conflictivo grupo de delincuentes comunes con problemas de drogas que tienen en jaque la ciudad se ha trasladado al citado barrio. La comunidad se ve reflejada en los casos previos y han decidido actuar de la misma manera en busca de una solución. Se han organizado y preparan movilizaciones. De momento ya han pedido a los vecinos de la calle Aller las pancartas que colgaron la pasada semana de sus balcones para alertar del problema. Harán más y hoy mismo se reunirán con el Ayuntamiento de Mieres y el movimiento asociativo local para intentar organizar una gran movilización.

"No podemos estar del todo satisfechos debido a que ahora el problema lo tendrán otros", apuntaban el sábado los vecinos de la calle Aller tras lograr que el drogodependiente conocido como "El Cuervo" abandonara el piso en el que presuntamente llevaba dos años vendiendo droga y dando cobijo a conocidos delincuentes multirreincedentes que operan en Mieres. La reflexión fue premonitoria, con efecto casi inmediato. La movilización social y la presión policial lograron que esta persona abandonara el inmueble, pero lo hizo por decisión propia. "Estaba claro que se iba a reubicar en algún sitio", apuntan los portavoces de la Agrupación Vecinal de Mieres, colectivo muy implicado con el problema.

Todo indica que "El Cuervo", tras coger la maleta y la televisión con la que abandono de madrugada el pasado viernes su guarida de la calle Aller, puso rumbo al barrio de Santa Marina, donde los vecinos conviven también desde hace más de un año con otro "narcopiso". "La situación era insoportable y cuando vimos llegar a este individuo ya sabíamos que la cosa empeoraría", apuntan los portavoces del barrio. Alarmados, se han movilizado con presteza, llamando a filas a todo el distrito.

El primero paso fue convocar una asamblea en el local de la asociación de vecinos. Acudió mucha gente y se alcanzó un acuerdo. El barrio colgará pancartas denunciando su problema y se reunirá con el Ayuntamiento para convocar conjuntamente protestas. Con la Policía Nacional comprometida en las labores de vigilancia, el malestar parece apuntar hacia el Juzgado. "No nos sentimos amparados por las leyes". La pasada semana el alcalde, Aníbal Vázquez, ya fue tajante. Pidió "mano dura" contra la droga y exigió "que los traficantes no se marchen de los Juzgados de rositas".

La asamblea

En la asamblea vecinal celebrada en Santa Marina estuvo presente el propietario del piso que los vecinos señalan como punto de venta de drogas. Leandro Álvarez lamentó profundamente la situación generada y aseguró que la familia desconocía la condición de quienes alquilaron el inmueble hace poco más de un año: "No fuimos conocedores de lo que estaba pasando hasta hace unos días". Este hostelero ha puesto el caso en manos de un abogado para intentar un desahucio. Se ha encontrado con un muro: "Nos dicen que para iniciar el procedimiento debemos acreditar tres meses seguidos de impagos y, a partir de ahí, se iniciaría una tramitación que podría durar bastante tiempo". Según esa misma versión, la inquilina del piso comenzó a desatender los pagos en enero, pero de momento no suma tres meses seguidos sin abonos. "Al parecer, si asume la condición de okupa y se la considera como persona vulnerable ya no hay casi nada que hacer", expuso Álvarez. En su caso, su inquietud es aún mayor que la del resto de vecinos: "Yo solo quiero que se vayan, me da igual lo que pase con el piso. No quiero que me relacionen con nada que tenga que ver con las drogas".

A la espera de que vecinos y Ayuntamiento acuerden una estrategia de actuación, la Policía Nacional lleva desde el lunes patrullando casi incesantemente el entorno del "narcopiso" de Santa Marina. Los vecinos se sienten respaldados por la Comisaría, pero asumen que la vigilancia policial no basta: "Entendemos que un coche patrulla no puede estar las 24 horas del día, todos los días, delante de la casa".

La presencia policial no pasa desapercibida. Uno y hasta dos coches patrullas permanecen casi constantemente en el barrio. La zona más problemática está en el entorno de la plaza de Siete Fuentes. Salvo una contundente intervención judicial, todo indica que las características colominas obreras de este populoso barrio se van a llenar muy pronto de pancartas contra el tráfico de droga y los problemas sociales que acarrea. Los vecinos ya han comenzado a organizar el dispositivo.

La Policía redobla los esfuerzos para contener la creciente alarma social