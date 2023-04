Los sindicatos denuncian que el Ayuntamiento de Laviana lleva sin convenio colectivo desde diciembre de 2011

El comité de empresa del Ayuntamiento de Laviana está llegando "al límite de la paciencia". La plantilla lleva desde el 31 de diciembre de 2011 sin convenio colectivo y no ve ninguna "actitud positiva" en el equipo de gobierno para solucionar la situación. La junta de personal y las secciones sindicales de UGT, CCOO y CSIF han denunciado este bloqueo y, ante el temor de que la situación no se solucione antes de las elecciones, anuncian que, de ser así, iniciarán las movilizaciones. Además de la ausencia de convenio, los sindicatos denuncian "no existe carrera profesional y los pluses y demás conceptos económicos están congelados desde 2010". El pasado 24 de febrero, el comité hizo un intento de iniciar las negociaciones con una propuesta de convenio y mantuvo una primera reunión con el alcalde, el socialista Julio García, pero desde entonces no se han dado más pasos.