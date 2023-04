Mieres bucea en su natación: de las gestas de Vitos a los logros del club Manuel Llaneza

La natación mierense está ligada sobre todo a un nadador y a un equipo. El primero es José Vitos Natal, que hace 65 años asombró al mundo al convertirse por entonces en el hombre más rápido en cruzar a nado el Canal de la Mancha. En lo colectivo, la Agrupación Deportiva Manuel Llaneza ha estado en la popa del deporte mierense durante 34 años, consiguiendo incluso un campeonato nacional absoluto a través de Abel García Nido, que logró la gesta en la prueba de los 200 metros espalda. Quienes quieran zambullirse en esta historia lo puede hacer buceando en la exposición que acoge el Espacio Cultural 1910, en la Casa del Pueblo de Mieres.

Tras la reciente desaparición de la Agrupación Manuel Llaneza y la fundación de un nuevo club bajo en nombre de Cuencas Mineras, la natación mierense hace repaso de su brillante historia a través de la citada muestra, que incluye artículos de prensa, fotografías, trofeos y diferente material deportivo con especial significación: "Hay muchos recortes de LA NUEVA ESPAÑA", apunta agradecido José Luis Vitos mientras acompaña al diario en un recorrido por la exposición: "Hemos intentando abarcar toda la trayectoria de la natación local, desde las gestas de mi padre a los todavía reciente logros de Carlota Sanmartín", señala el hijo del héroe del Canal de la Mancha y, durante más de tres décadas, formador de nuevos nadadores en la Agrupación Deportiva Manuel Llaneza.

La exposición tiene un marcado acento nostálgico y está salpicada de curiosidades. No falta la popular foto en la que Vitos Natal, tras sus éxitos de la época, desfila ante Franco siendo el único que no hace el saludo fascista: "Siempre dice que no le dio la gana, pensando que a nadie le importaría el comportamiento de un minero asturiano", explica su hijo.

La exposición hace un recorrido a lo largo de más de seis décadas de natación en Mieres. Los reconocibles tonos azulados de la recientemente desaparecida Agrupación Manuel Llaneza estás muy presentes en la muestra. El club se creó en 1988 y un año después, en la temporada 1989-1990, nació el equipo de natación. "Poco a poco fuimos haciendo equipos de diferentes categorías, hasta llegar a tener 90 nadadores", recuerda Vitos, que cifra en "miles" los críos que participaron en los cursillos del Manuel Llaneza.

Esfuerzo y disciplina

Una recopilación de gorros de competición permite pasear por la evolución de la natación local. En la recogida piscina Manuel Llaneza se alcanzaron logros impensables. Sin los recursos de grandes entidades de Gijón (Grupo Covadonga y Santolaya), Oviedo o Avilés, el equipo se mantuvo durante dos años en la liga nacional. Fue a finales de la primera década del siglo y lo consiguieron con mucho trabajo, esfuerzo y disciplina. "Si los equipos de ciudades más grandes tenían capacidad económica y muy buenas instalaciones, nosotros lo suplimos con técnica", revela el entrenador. "Es un orgullo haber estado entre los veinte mejores clubes del país". subraya Vitos.