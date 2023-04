Hospitalizada una vecina tras el ataque de un perro en Rioseco

Una joven, cuya identidad se corresponde con las iniciales C. C. A. y de treinta años, ha sido hospitalizada tras el ataque de un perro en Sobrescobio. Presenta heridas profundas de diversa consideración y los sanitarios están realizando pruebas para saber si el can, que tiene un historial "conflictivo", le ha transmitido alguna enfermedad. Los hechos fueron denunciados desde el centro de salud, de oficio, tras la primera atención médica.

La denuncia recoge el relato de los hechos de la víctima. Según consta, C. C. A. estaba sentada en una terraza con unas amigas en la tarde del pasado martes. Había salido a pasear con sus dos perros, que se encontraban sentados junto a ella en el momento en el que ocurrieron los hechos. Fue entonces, mientras las amigas estaban tomando el café, cuando apareció el can y se enzarzó con los dos perros de C. C. A. Ella intentó separarlos, pero el perro reaccionó agresivamente y la atacó.

El perro la mordió en una mano, ocasionándole una herida profunda en un dedo, y también en una pierna. Esta última lesión es la que más preocupa a los médicos, ya que parece estar infectada. En un primer momento, la joven solo recibió atención ambulatoria y se le recetaron antibióticos para evitar complicaciones médicas. Tras un empeoramiento de su estado de salud, en la noche del martes, tuvo que ser hospitalizada. Además de las mordeduras, presenta otros síntomas relacionados que están requiriendo de una evaluación médica. Lleva tres días ingresada, según ha podido saber este diario.

Investigación

El perro, según fuentes vecinales, es un can "agresivo y conflictivo". De hecho, había tenido ya problemas con otros animales del vecindario. Hasta el momento, no constaba ninguna denuncia previa por atacar a una persona. La investigación, que se pondrá en manos del Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) determinará ahora si estaba vacunado y si ha podido transmitir alguna enfermedad a la joven. También determinará si el can estaba asegurado con una póliza por responsabilidad civil, medida obligatoria para los perros de razas conocidas como potencialmente peligrosas.