Usuarios del centro neurológico temen que la promesa de potenciarlo sea electoral

Jesús Martín es de Avilés y se mueve en silla de ruedas. El año pasado solicitó acudir al servicio de rehabilitación del Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), en Barros (Langreo), y tras mucho papeleo le dijeron que sí, "pero me encontré con que no había transporte". Así que como el mismo explica, "me quedé sin la posibilidad de neurorehabilitarme, la posibilidad de acudir al Credine se me anuló totalmente porque no podía venir de Avilés a Langreo por mi cuenta todos los días".

Jesús Martín acudió ayer a Langreo en representación de la asociación Difac, que agrupa a personas con discapacidad de Avilés, Castrillón, Illas y Corvera. Participó en una reunión con los candidatos de IU a la alcaldía de Langreo y a la presidencia del Principado, Roberto García y Ovidio Zapico, respectivamente. Ante los últimos anuncios de que en poco tiempo se solucionará el problema del transporte y se abrirán más servicios en el Credine, este avilesino dice tener esperanzas de que así sea pero también que "estos anuncios se enmarcan en un periodo muy delicado, muy cercano a las elecciones". Por el momento el primero de los anuncios se ha cumplido y el Imserso, responsable del centro, nombró ayer directora del Credine a Marta Pravia Pavón, hasta ahora psicóloga del CAI de Pando. En la reunión de ayer estuvo también María José Álvarez, de ELA Principado. "Esto tenía que haber sido en enero de 2020, por lo menos, y no en abril de 2023 a un mes de las elecciones", dijo, antes de asegurar que se lo creerá "cuando lo vea". Álvarez no se corta: "Esto es como los novios, prometo y prometo, pues eso", y tira de la imagen de "un hamster dando vueltas sin parar, pero quedándose siempre en el mismo sitio". "Hay mucho enfermo degenerativo que no tiene dónde ir", insistió para dejar claro que el Credine debe entrar en funcionamiento con su objetivo inicial, el tratamiento a estos enfermos. De los inicios puede hablar con conocimiento de causa José Emilio Morán, fundador de la plataforma en defensa del hospital de parapléjicos, que luego derivó en el Credine. "Deben cumplir lo que han prometido y en los plazos que han dicho, si no deberíamos salir a la calle y armar la de dios", afirmó Morán, para quien "es una vergüenza que tengamos que hablar de esto después de un porrón de años". Desde IU, tanto García como Zapico, pidieron "que no se juegue con la ilusión de la gente y que se den plazos y explicaciones porque hay personas con enfermedades graves y familias con necesidades a resolver".