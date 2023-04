IU exige el despido del trabajador municipal que acosó a una compañera

IU de Langreo ha reclamado al gobierno local (PSOE) el despido del trabajador condenado por acosar a una compañera en el servicio de cementerios del Ayuntamiento. "No puede continuar formando parte de la plantilla municipal", afirma el coordinador de la coalición en Langreo, David Álvarez.

Izquierda Unida es dura con el gobierno local en su valoración de este suceso. Afirma que este caso de acoso, condenado en los tribunales, "esconde también la negación de la trabajadora a entrar de cómplice en una serie de corruptelas e irregularidades que se producían en el servicio, siempre por trabajadores varones ligados a UGT".

Acusan a la alcaldesa, Carmen Arbesú, de "decidir no tomar ninguna medida amparándose para ello en que la sentencia no era firme". Prosigue Álvarez afirmando que "resulta muy sencillo realizar pomposas declaraciones genéricas sobre el acoso, los abusos y la violencia de género. Pero cuando el tema pasa de la abstracción al hecho concreto, la condena debe ser igual de firme". Según IU, el PSOE y UGT "han fallado total y absolutamente, arrastrando con ello al Ayuntamiento y al Consejo de la Mujer de Langreo, que no ha amparado a la mujer acosada".

Por ello, IU de Langreo exige la "ejecución de la sentencia de acoso" y el despido del trabajador condenado, "no puede seguir formando parte de la plantilla municipal".