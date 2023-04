"Mieres era oscuridad y lluvia de San Juan a septiembre"

"He disfrutado en el escenario como en ningún otro lugar del mundo. Hice cuatro años seguidos "Alicia en el París de las maravillas" y nunca me cansé ni mecanicé la función, pero las condiciones de las últimas giras, incontrolables porque los teatro se han hecho públicos y deciden ellos cuando actúas, hoy en Durango, mañana en Huelva ¡y es literal! te quitaban el disfrute porque eran agotadoras y el público ha pagado para verte entero".

–Nací en Mieres en 1941. Tengo un hermano de padre, vive en Oviedo, Pepe, 3 años menor, magnífica relación. Mi padre nunca estuvo.

–¿Cuántos eran en casa?

–Mi abuela, mi tía Pilar, viuda de guerra -al marido lo mataron en el monte- su hija de 5 años, mi abuelo, que murió al mes de nacer yo, y mi madre. Mi tía Linda estaba en la cárcel de Saturrarán cumpliendo cadena perpetua, acusada de haber quemado al convento de Mieres, al que nunca me faltó una teja, como adujo el abogado defensor.

–¿Por qué ese ensañamiento?

–Trabajaba en el taller de modistas de Herminia "la bollera" y su marido era alguien importante en el Partido Comunista. Mi familia era de izquierdas, menos mi abuela. Vivíamos en la calle principal de Mieres, que se llamó Camposagrado, José Antonio y ahora es Manuel Llaneza.

–¿A qué se dedicaban en casa?

–Mi madre había sido trabajadora en Singer. Pasó la guerra en Madrid porque la cogió de vacaciones con su hermana mayor y no volvió en tres años.

–¿Qué tal se vivían su casa?

–Aceptablemente. Mi madre trabajaba para mucha gente en el taller de bordado con 4 o 5 empleadas que tenía en casa. Era muy artera, muy lista. Se metió en un negocio de coger puntos a las medias con una máquina Vitos. Montó un comercio y aprendió a plisar. En los 50 se plisaba mucho. Sé plisar y forrar botones, hebillas y cinturones porque así ganaba dinero. Luego montó una tienda de vestidos de novia. Sacó la vida adelante muy bien. Era muy enérgica, fuerte, de carácter.

–¿Y con usted?

–Ejerció un poco de padre y mi tía Linda era, un poco, la madre.. Mimos tuve los justos.

–¿Recuerdos de Mieres?

–Lluvia y oscuridad. Empezaba a llover en septiembre y en San Juan seguía lloviendo. Un grupo de gente bebía mucho y por las noches bajaban cantando y gritando. La Iglesia era una presencia castrante, en el colegio y en el bachiller: misa todos los domingos y rosario en los frailes, que no te dejaba ir al cine infantil. Hay una anécdota...

–Cuente.

–Un sábado, con 13 años, saqué la entrada de preferente para ver "Magnolia", de Ava Gardner en el Cine Capitol y fui a confesarme para comulgar el domingo. Si te habías tocado decías: "Padre, hice gocheríes". En la iglesia vi la calificación moral de la película y confesé: "Padre, me acuso de que mañana voy a ver ‘Magnolia’ que es 3R". Se puso como una hidra y me pidió que le diera la entrada. Tuve un momento de lucidez y dije: "padre, no me quedo sin ver ‘Magnolia’". Y marché.

–¿Creían en su casa?

–Mi madre era creyente y practicante; mi tía Linda, en absoluto; mi tía Pilar, no practicaba. Mi abuela se declaraba atea, pero muy devota de la Virgen del Carmen, que era muy milagrosa.

–¿Qué rapacín era usted?

–Un lector ávido en una casa que sólo tenía "Misericordia" de Galdós. Enfrente de donde está ahora el Hotel Mieres del Camín, estaba la biblioteca, que llevaba José María Pellanes, corresponsal de LA NUEVA ESPAÑA. En invierno se pasaba un frío de la hostia porque era grandina y tenía sólo una estufa de carbón a la que nos acercábamos. Ahí leí "Los trabajadores del mar", de Víctor Hugo, Salgari, Verne... Empecé pronto en la piscina de Mieres con Vitos de entrenador. Competí, pero cuando el agua estaba fría se me ponía en la nuca una garra que me dejaba yerto.

–¿El ambiente de casa?

–Era muy laboral. Mi abuela madrugaba, encendía la lumbre y ponía pucheros grandes a calentar el agua. La casa fue taller hasta mis 12 o 13 años que montaron en el centro Modas Isabel, luego Isabel, la casa de las novias.

–¿Qué tal estudiantes fue?

-Me llamaban "Pedrito el de los dieces". En la Academia Lastra, Concha hacía la pelota a los hijos del alcalde, pero no vi que discriminara a los que veníamos de "la cáscara amarga".

–¿Eso estaba muy marcado?

–Sí. Mi madre, mi tía y yo subíamos a La Belonga donde vivían unas mujeres a las que llamaban "las refugiadas". La casa se cerraba a cal y canto para oír la Pirenaica y creer lo que contaba.

–¿Era muy consciente de la ideología de casa?

–Sí. Yo no tenía tan clara la mía. En la universidad me hice muy de izquierdas. Cuando la huelga de los mineros se montó un comité de ayuda a Comisiones Obreras que dirigía Carlos Álvarez Novoa, en la que estábamos todos los del Teatro Español Universitario (TEU). En Madrid conocí a mucha gente del exilio cubano y me empecé a desengañar.

–¿Sabía qué quería ser actor?

–Mi madre me llevaba al teatro. A los 8 años en unos festivales de España me cautivó la compañía de José María Mompín y María Jesús Valdés con "El mejor alcalde, el rey". Años después, Gerito, una enfermera de Mieres, vino a verme a a Gijón y me contó algo que no recordaba: "cuando eras un crío me dijiste ‘algún día pasarás a saludarme a un camerino’". En los frailes con 6 años hice Tarsicio, mártir de la Eucaristía.

–¿Tenía ambiente propicio?

-No. En casa pensaban que era una ventolera.

–Empezó Filosofía en Oviedo.

–En 1961. Hice el bachiller de ciencias, procesé, y dije que iba a hacer letras. Imagínate el disgusto familiar: sacaba buenas notas y había que ser ingeniero. Hice los dos Preu en el instituto masculino e iba y venía en el tren, pero en la carrera quedé en Oviedo, en una pensión de la calle Magdalena, desde la que veía El Fontán. Estaba encantado: Oviedo era Baden-Baden.

–¿La primera vez que salía?

–No. Cuando acabé sexto y reválida mi madre me preguntó qué regalo quería y le contesté: conocer París. Para el pasaporte tenía que firmar el permiso mi padre. Así lo conocí. Vivía con su familia en Trubia. Luego tuvimos relación. Era singular y divertido.

–¿Y a su medio hermano?

–Después, a los veintialgo. Tiene tres años menos que yo. Estudiaba en la Escuela de Capataces, le fui a buscar y le hice pirar clase para tomar un cacharro.

–¿Qué tal París?

–Allí cumplí 18 años en un hotel en la Place de la Sorbonne. Estuve poco porque se me acabó el dinero muy pronto. Tenía un primo que era jefe de la agencia de Campsa en Vich y marché a Cataluña. Era 1959 y se hablaba mucho catalán. Estuve 20 o 25 días, fui a Madrid en un tren que tardaba 24 horas y luego a Mieres.

–¿Qué tal Oviedo?

–Oviedo fue decisivo. La universidad era muy importante y grande. Estábamos juntos Derecho y Filosofía en la calle San Francisco, la prensa contaba lo que hacíamos gracias a Pérez Las Clotas en LA NUEVA ESPAÑA: Lecturas escenificadas, teatro, la revista "Fenestra Universitaria"... Sentía mucho esa universidad y cuando llegué a Madrid quedé desolado porque no se notaba.

Para hacer "El tintero", de Carlos Muñiz, en el Cine Principado hacia falta un banco de la calle y lo cogimos prestado del Campo San Francisco Carlos Álvarez, Luis Fernando Amor y yo. Nos sentamos en él y, moviéndonos poco a poco, como en los cómics, salimos sentados en el banco hasta el Principado. Lo devolvimos.

–¿Cuánto dedicaba al TEU?

–Horas al día. Si no eras tonto daba tiempo a estudiar. Íbamos al bar Cecchini. En septiembre de 1978 vine con "Alicia en el París de las Maravillas" y, a la entrada, una señora me dice "¿Me conoces?". Claro. Era Angelita, la del Cecchini, a la que gustaban la ópera y el teatro y conocía al poeta indio Rabindranath Tagore.

–¿Coincidió con Chus Quirós?

–Mi primera función semiprofesional, "Diálogo en las nubes", del periodista mierense Paulino Posada, la hice con Ricardo, que trabajaba en telégrafos y correos de Mieres, muy avispado, y nos dirigió Chus. Íntimo amigo.

–¿Cómo se hizo profesional?

–Llegué a Madrid a estudiar Filosofía y, por dinero, hice unas oposiciones a TVE. Quedamos 9 en toda España, entre otros, Luis del Olmo y Clara Isabel Francia, pero no pasé la siguiente criba.

–¿Por qué la tele?

–Por dinero, la verdad. Pepe Casas, director de Informativos, tío estupendo, me dijo que fuera por el paseo de La Habana. Aprendí a entrevistar y presentar porque todo era muy pequeño y lo veías. Presentábamos programas de la segunda cadena. Sólo había 14 televisores en España que tuvieran UHF, una de ellas, obviamente, en El Pardo.

–¿Hizo la mili?

–El campamento en El Ferral y un mes en el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña de Astorga donde me di cuenta que no podía seguir. Monté un numerito, me mandaron al hospital militar de Valladolid y me dieron la inutilidad por esquizofrenia paranoide.

–¿Acabó la carrera?

–No llegué a acabarla. Los intereses me llevaban a otro lado y estaba hasta arriba de trabajo.

–¿Cómo llegó al teatro en 1966 en Madrid?

–Buscaban gente para el Teatro Español, que dirigía Miguel Narros, para hacer "Numancia", de Cervantes. Entré de meritorio. Era subdirector Ángel García Moreno, de Mieres gran amigo. Se ganaba muy poco: 225 pesetas al día. Debía pagar la pensión y en casa no me ayudaban. Fui a ver a Leocadio Machado, gerifalte de Radio Nacional de España y me dio a escribir guiones y hacer entrevistas. Fatídicamente, al jefe del Estado se le ocurrió convocar un referéndum y Leocadio, estupendo, me encargó dos programas: "España en paz" y "Familia 66". No acepté. Fin.

–Otra vez poco dinero...

–Pero me llamó Maruja Callaved, a la que quise mucho.

–La cocinera de la tele.

–Me dijo que en Prado del Rey hacía falta gente. Me presentó a Pepe Lapeña que hacía el programa «Panorama de actualidad», de 2 a 3 de la tarde y empecé a grabar entrevistas a 300 pelas y como tenía buena voz, hacía dobles bandas a 90 pesetas. En el teatro hacíamos una obra preciosa de Lope de Vega, «El rufián Castrucho», con Berta Riaza y Agustín González pero en televisión me ofrecieron presentar «Panorama de actualidad» a 2.000 pesetas por programa. Dije no al «Español». Fue en 1968 y conocí a mi exmujer.

–¿Que se llamaba?

–Natividad. Se hacía llamar Natacha, pero como me sonaba a margarina la llamaba Nacha. Me la presentó Menchu del Valle, a la que tanto quise -mantengo su teléfono dentro del móvil- que era muy inquieta y estaba a años luz de las criaturas de su época. Vino a Madrid a hacer un cursillo de belleza de la Casa Juvena y Natacha lo dirigía. Menchu siempre andaba lampada porque José Luis no ganaba demasiado y ella buscaba donde sacar dinero.

–¿Se casaron pronto?

–En 1970. Vivimos año y medio juntos. Pedimos la anulación.

–¿Qué pasó?

–No estaba hecho para vivir en comunidad. Seguimos una relación excelente y sana hasta que se casó en segundas nupcias y al marido no le hizo ninguna gracia.

–¿Hasta qué año hizo televisión de forma continuada?

–Hasta 1970, el programa «Todo», que presentaba el maravilloso Jesús Álvarez, militar, que murió de cáncer fulminante, dicen que porque las cámaras irradiaban mierda.

–¿Cómo volvió al teatro?

–Con papeles cortos. Cuando Ángel García Moreno, me metió en la compañía de festivales de España saqué un poco la cabeza.

–García Moreno fue todo en los 80 y 90 con grandes actrices.

–Le gustaba más una actriz que a un tonto un lápiz. Pasaba de los actores. A Pedro Velázquez Duro, marqués de Santa María del Carrizo, persona estupenda, le dio por el teatro, se quedó con el «Alfil» y contrató a Ángel y a mí.

–¿Con qué empezaron?

–Con «El rey furioso», de Manuel Martínez Mediero, un éxito en 1974. En diciembre me pasaron a leer «El realquilado», de Joe Orton, y me pareció una maravilla. A Ángel y a Pedro, les encantó. Llamó a Laly Soldevila, una mujer muy culta y sensible, de las personas más maravillosas de esta profesión, se estrenó después de reyes y fue un bombazo. Ese año fue la primera huelga de actores, que jodió todas las funciones. Era una huelga absolutamente política. Se hinchan a decir que en esa huelga se ganó el día de descanso y es mentira. Lo consiguieron en 1972 Concha Velasco y Juan Diego que hacían una obra de Buero Vallejo, dijeron que no trabajaban sin día de descanso, los echaron y los sustituyeron, pero una jurisprudencia reconoció el día de descanso por cojones.

–¿Lo siguiente?

–«Historia de unos cuantos». A punto de estrenar, murió Franco. Fue el último estreno con censura y nos impidieron poner una bandera republicana aunque trataba de la proclamación de la república. Estrenamos la función con tres señores puestas en batería, una con un trapo encarnado, otro amarillo y otro morado.

–¿Qué tal fue?

–Al pobre José María Rodríguez Méndez, que había sido tan mal visto por el régimen y por fin estrenaba Madrid, se lo cargó la crítica por un personaje -el mío- que era un socialista que, al llegar a Franco, se había adaptado a vivir y eso no se podía ver para los críticos de la izquierda. Seguí con una función de Alfredo Amestoy.

–El periodista de la tele.

–Función mala, pero de famoso. Llamé a Vicky Lagos y la montamos con 4 pesetas. En Madrid duró dos meses pero tuvimos una gira espléndida al socaire de Amestoy. Aquel verano compré la casa de Luanco.

–¿Y eso?

–De chaval salí con una rapaza de Castropol que tenía un hermano que competía en traineras y vine a verlo en Luanco, encontré conocidos de Oviedo, quedé una semana y me gustó. En 1976 mi madre me llamó para decir que un primo había comprado piso en Luanco y en la casa quedaba otro en venta. Y lo compré.

–¿Y la obra de Amestoy?

–La corté abruptamente. Estaba hasta los huevos de ella y pasaba una época de desamor: me habían dejado, no lo llevaba bien, pensé arreglarlo en Madrid pero no había arreglo. Y di con el proyecto más importante de mi vida de teatro.

–«Los hijos de Kennedy»

–En el Bellas Artes, Gemma Cuervo, Marisa de Leza, María Luisa Merlo y Paquito Valladares. La versión era de José María Pou. Era una función por monólogos, hicimos ensayos de dos horas y pico por separado, se cerró 210 días el teatro para ensayar juntos. Nada de eso era habitual. La crítica fue ditirámbica. Hasta junio fue una locura, pero llegaron las elecciones por fin y el interés estaba en la política. No hice gira.

–¿Por qué?

–Estaba hasta los huevos de pasarlo tan mal en las últimas funciones. Me acuerdo de salir del Bellas Artes en invierno e ir andando a tomar una copa en Bocaccio, con el frío que hacía, para soltar aquello.

–¿El siguiente éxito?

–El pintor Vicente Vela me pasó una función - «Alicia en el París de las maravillas»- me reí y pensé en hacerla. Se la pasé a Ángel García Moreno, buen reparto, ropa bonita, llamamos a Rafaela Aparicio y a Lola Herrera.

–¿Y la hizo Lola?

–Un año. La dejó para hacer «Cinco horas con Mario». La sustituyó María Luisa Merlo. Aprendí a conducir para llevar a Rafaela Aparicio a los sitios. Hicimos 11 países de Hispanoamérica. Rafaela tuvo un problema en La Paz, por la altura, no tenía cuello y se ahogaba. Tenía oxígeno en el camerino. La Merlo se convirtió en una de mis grandes amigas. La última gira la hizo Mara Goyanes.

–¿Qué hizo de cine?

–«El orden cómico», una película como surrealista de Alvarito Forqué, que algún día redescubrirán como rareza. Mi personaje estaba en una casa de putas, disfrazado de obispo y con la cara pintada como en las películas de Fellini. Ahí debutó Maribel Verdú y pasé uno de los momentos más angustiosos de mi vida.

–¿Por qué?

–Hacía de pupila de la casa y mi primer momento de rodaje era con la cabeza metida debajo de sus faldas y vía aquella cría y aquella braguina blanca y pensaba «no te muevas ni tosas». Me daba pudor. Era muy lista.

–Cojea.

–Tuve una operación de estenosis de canal y salió bien, pero tardaron 3 meses en llamarme a rehabilitación, la hice mes y medio y para casa. Mal. Estoy haciendo una rehabilitación neuronal que cuesta un huevo y la yema del otro.

–¿Qué tal cree que le ha tratado la vida hasta ahora?

–Aceptablemente. No esperaba gran cosa. He sido muy discreto y no es bueno para la profesión. Das mucho en esta profesión como para dar también la vida privada. En 1983 tenía un affaire con una actriz y nos daban dos kilos por un reportaje. Me hubiera venido muy bien, pero dije no.

–¿Tuvo relaciones largas?

–La última casi 20 años con una abogada, ella en su casa y yo en la mía. Tengo mucha voluntad de independencia y he vivido siempre solo, salvo el año y medio de casado y los inviernos de mi madre mayor en Madrid, que no daba ninguna guerra. El encierro de la pandemia no fue malo para mí.