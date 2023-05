El "gusano de las narices" afecta gravemente a la población de corzos y reduce las cacerías en un 80%

Se conoce como "gusano de las narices", aunque su nombre científico es "cephenemy stimulator". Lo que preocupa no es cómo nombrarlo, sino que esta enfermedad lleva años mermando la población de corzos en Asturias. Una problemática que afecta gravemente a los cotos de las Cuencas, que tenían en este animal uno de sus principales recursos. Y más en Aller: era el municipio de la región con más recechos de la especie y recibía casi a un centenar de cazadores de fuera de la región, toda una fuente de ingresos para el mundo rural. Actualmente, afirman los responsables cinegéticos del municipio, la actividad se ha reducido en un ochenta por ciento: "Si siguen sin hacer nada, la especie corre mucho peligro", señalan.

El "gusano de las narices" se origina a través de una mosca parásita, de entre 13 y 17 milímetros -similar a un abejorro-. Las hembras depositan sus larvas en los ollares de los corzos. Lo hacen a gran velocidad, en torno a los cuarenta kilómetros por hora (las moscas comunes vuelan a una velocidad de 0,4 kilómetros por hora, aproximadamente). Las larvas penetran en la mucosa nasal del animal, causándole graves dificultades para respirar. Las larvas en las vías respiratorias del corzo originan sinusitis, tos, disnea y problemas de deglución.

"Los corzos que no mueren ya de la propia enfermedad, terminan ahogándose porque no pueden respirar", explica Benjamín Rodríguez, presidente de la asociación "El Rebecu" (que gestiona el coto de caza de Aller). De hecho, la mayoría caen por correr para escapar de los lobos o de perros asilvestrados. Lejos de una mejoría que llegó a anunciarse públicamente, Rodríguez es muy claro: "Hemos perdido muchos ejemplares de corzo por esta enfermedad y esto ha afectado gravemente al sector de la caza", apuntó. Y muy especialmente en concejos como el de Aller: "Éramos de los primeros de Asturias en recechos de corzos", remarcó.

Las cifras hablan solas. De los 35 recechos para cazadores de fuera, a los siete actuales. "El impacto para el sector cinegético y para los servicios del municipio es brutal", señaló Rodríguez. El municipio de Aller ha estado tradicionalmente ligado al turismo cinegético, "tirón" que han aprovechado durante décadas los restaurantes y la hotelería. Muy especialmente en la zona alta, donde la caza es uno de los "platos estrella" en la mayoría de los menús. "No solo nos influye a nosotros", reiteró el responsable del coto allerano.

Solución

Encontrar una solución, reconoce Benjamín Rodríguez, no es fácil. El único tratamiento eficaz es la ivermectina (un antiparasitario vía oral o inyectable). El problema es que cualquier fórmula para administrarlo a los corzos, como poner la medicina a su alcance para que la lama, podría afectar al ganado doméstico y otras especies silvestres. "Nadie quiere atajar esto porque lo cierto es que es un problema muy grave y con una solución muy difícil", apuntó el portavoz de los cazadores alleranos. Lo que sí pide es que "no haya anuncios de mejoría cuando no es cierto".

Hace mucho tiempo que van a peor. El primer caso de "gusano de las narices" en Asturias se detectó en el año 2005. A nivel nacional, se estima que las moscas llegaron a afectar al setenta por ciento de la población total. Los últimos estudios apuntan a que la enfermedad tendría que empezar a defender en el plazo de un lustro. "Aquí, desde luego, esa previsión no se está cumpliendo", concluyó Benjamín Rodríguez.