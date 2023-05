IU propone una oficina de inversiones para captar nuevas empresas en Mieres

Nueva propuesta de Izquierda Unida (IU) de Mieres por el empleo. El alcalde y candidato a la reelección, Aníbal Vázquez, anunció ayer que pondrá en marcha una oficina de inversiones para captar nuevas empresas en el concejo. Apuesta por involucrar a la Cámara de Comercio y al Gobierno del Principado. También exige que, en el próximo mandato, se abandone "el sectarismo y la marginación", del concejo. "Ninguno de los proyectos que necesitamos cuenta con el apoyo del Gobierno regional. Nosotros hemos ofrecido lealtad y cooperación, pero otros no han estado a la altura. Tienen que rectificar", señaló el regidor.

Aníbal Vázquez dejó claro que el empleo es una prioridad para la coalición de izquierdas. "Llevamos demasiado tiempo cargando con demasiadas crisis a las espaldas", apuntó. El cierre de la minería y de la industria, añadió, "ha sido un golpe terrible del que aún no nos hemos recuperado". Es por eso que, en el próximo mandato, "tenemos que conseguir avances". "Es cierto que el Ayuntamiento no tiene ni medios ni competencias para abordar el paro –reconoció–, pero no vamos a ser un convidado de piedra: tenemos que poner todo el esfuerzo posible para afrontar este problema".

Y una de las medidas que ponen sobre la mesa es la creación de la oficina de inversiones. Está dentro de una batería de medidas con dos objetivos principales: evitar el cierre de empresas asentadas en el municipio y captar nuevos proyectos empresariales para generar puestos de trabajo. Es una propuesta "realista y con rigor". Porque, señaló el candidato de Izquierda Unida de Mieres, "no debemos vender humo ni generar falsas expectativas. La ciudadanía está cansada de fracasos y de decepciones".

Hay una realidad incontestable, apuntó Aníbal Vázquez. Y es que Mieres es el sexto municipio de Asturias y "cuenta con una ubicación geográfica que nos permite estar a menos de veinte minutos de Oviedo y de Gijón". Además, destacó el máximo dirigente local, "tenemos conexión directa con la Meseta, tanto por carretera como por ferrocarril, una potente red de fibra, miles de metros cuadrados de suelo industrial disponible y edificios singulares vacíos que pueden tener una segunda vida como sede de proyectos empresariales". Lo único que falta en la ecuación, añadió el candidato, es "que todas las administraciones rememos en la misma dirección; la creación de empleo".

Pide un cambio inmediato. "Lo que no puede ser es que Mieres siga quedándose fuera de inversiones singulares, no es justificable que nos sigan relegando injustamente y que ninguno de los proyectos que necesitamos cuenten con el apoyo del Gobierno regional". "Eso tiene que cambiar porque es injusto e intolerable", concluyó ayer, rotundo, Aníbal Vázquez.