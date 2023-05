El Principado condiciona los nuevos pisos sociales en Mieres a la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento

Sin nuevos terrenos no habrá más vivienda pública. La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Melania Álvarez, ha condicionado la construcción de una nueva promoción para jóvenes de Mieres a la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento. Ha añadido que la parcela liberada en Oñón, propiedad de la entidad regional Sogepsa (Sociedad de gestión y promoción del suelo), tiene "complicaciones". Mejores noticias para los pisos tutelados para mayores en Turón: la responsable regional ha afirmado que se está redactando ya la licitación del proyecto.

Melania Álvarez ha hecho estas declaraciones este mediodía, en su visita a la celebración del aniversario del centro social de personas mayores de Mieres. La responsable regional ha hecho referencia a la "organización de actividades" en este recurso. Un servicio de suma importancia para los vecinos de más edad, "sobre todo tras la pandemia", ha matizado Álvarez.

"Queremos resaltar, sobre todo, la labor del Ayuntamiento en la colaboración para el impulso de este centro". También remarcó la implicación de los propios usuarios y de la directora, Genma Suárez. Además, destacó que José Antonio Gutiérrez, miembro de la junta directiva, forma parte del Consejo de Mayores del Principado. Es por eso que "conocemos sus demandas de primera mano".

¿Y los jóvenes? La construcción de una nueva promoción de pisos para ofertar como primera vivienda es una antigua reclamación del Ayuntamiento y los vecinos. La última edificación nueva de Vipasa, en La Mayacina, se entregó hace once años. "El trabajo y la colaboración entre administraciones sigue siendo la tónica y, por supuesto, no dejamos de lado la preocupación de las personas jóvenes", ha apuntado Álvarez. Pero ha matizado que "se requiere de la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento para arrancar una promoción". Y ha matizado que sí se han adjudicado "un importante número" de viviendas en los últimos años, aunque de segunda mano. La parcela de Sogepsa, ha reiterado Melania Álvarez, "tiene complicaciones". Sin entrar en detalle, ha dejado claro que no es una opción.

Homenaje

Al aniversario del centro social también ha acudido una amplia representación municipal con el alcalde, Aníbal Vázquez (IU), al frente. Los actos, que incluyeron una comida y baile, se completaron con el homenaje a los socios de mayor edad. Son Manuel Rodríguez y Consolación Álvarez. Los dos son nonagenarios (ella 95, él 92 a unos días del cumpleaños), y están "como chavales". "Estamos muy contentos", coincidieron. ¿Que si bailaron juntos después de la comida? Él estaba dispuestísimo, ella se lo estaba pensando porque estuvo "algo pachucha" de una rodilla.