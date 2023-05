Mabel, de 61 años y vecina de Boo (Aller), acudió al programa "First Dates" de Cuatro para buscar el amor. Su cita fue José (63 años), de Gijón. Al principio, ella pensaba haberlo visto antes: "Nos conocimos en la estación de Mieres". Pero resultó que se había equivocado.

A José, hostelero jubilado tras un accidente de moto, le gustó Mabel desde el principio. Ella, en cambio, tuvo reservas: "Pues me parece un señor muy normal. Y tiene barriga", afirmó. La cita empezó menos animada de lo que le gustaría a cualquiera, pero fue animándose a medida que avanzaron entre los platos.

Él no dudó en intentar conquistarla. "¿Y qué te gusta hacer los fines de semana?", le preguntó. A Mabel "le encantan" las quedadas con amigos y amigas. "Pero todo despacio, como debería haber sido siempre. Creo que estamos en el momento de disfrutar ese ritmo. Me encanta este momento, a pesar de que soy invisible", apuntó. Una afirmación que extrañó a José.

Ella le pidió que "no le rebatiera" y siguió: "Las mujeres, a partir de cierta edad, somos invisibles. Ya no tenemos la frescura, la lozanía, que no atrae a todo el mundo. Pero no pasa nada".

"Me encanta su sonrisa"

Para José no fue invisible. "Me gusta cuando sonríe, cuando habla y cuando se expresa". Para el postre, él ya estaba entregado. "¿Quieres un poco de tarta?", le preguntó a Mabel. Ella la rechazó, "porque la lactosa me sienta fatal", pero le invitó a "un cachu de plátano". "No, te prefiero a ti", respondió, rotundo, él.

Llegaron a la decisión final animados. Más él que ella, la verdad. Aunque, finalmente, los dos accedieron a tener una segunda cita. Quedaron en cenar juntos: "Cada uno preparará un plato".