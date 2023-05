Cazadores de "fake news": el colegio Teodoro Cuesta de Mieres aborda un proyecto para poner en valor el periodismo de calidad

Jóvenes cazadores de "fake news". Alumnado del último ciclo de Primaria -los dos últimos cursos- han participado en un proyecto en el colegio Teodoro Cuesta de Mieres, durante las últimas semanas, para la puesta en valor del periodismo de calidad. A lo largo de distintas sesiones, han conocido el oficio y han participado en talleres prácticos. Como actividad para cerrar el proyecto, los estudiantes harán entrevistas a personas mayores del concejo.

"A mí me gusta más informarme buscando en Google, pero considero que la tele, el periódico y la radio son más fiables", afirmó Celia Rodríguez, alumna de sexto curso. La programación, coordinada por el director, Juan Miguel Molinero, y que contó con la colaboración de la periodista Carmen María Basteiro, incluyó una introducción sobre medios tradicionales y medios sociales. La mayoría del alumnado, al igual que Celia Rodríguez, afirmaron que su principal fuente de información es internet.

Es por eso que el proyecto incluyó un acercamiento a los medios tradicionales y a los diferentes géneros periodísticos. Los participantes aseguraron que prefieren las entrevistas con los famosos que siguen a otros géneros, como las noticias o los reportajes. Han aprendido a documentarse para elaborar cuestionarios, actividad que abordarán en las próximas semanas.

Taller

El alumnado, muy participativo en las sesiones, también destacó su preocupación por las noticias falsas. "Yo si es una noticia de una página muy rara, no la comparto", apuntó Juan Barrul. Para Noa Fernández, casi siempre es fácil reconocer las "fake news": "Son algo raras, tienen una foto y un encabezado distinto". Aseguró que, tras este proyecto sobre periodismo de calidad, "tendré aún más cuidado a la hora de compartir noticias, me aseguraré y comprobaré que son verdaderas para no ayudar a la difusión de 'fake news'".

La sesión sobre noticias falsas incluyó una actividad práctica con un caso real. En concreto, el alumnado tuvo que investigar si un vídeo de un árbol que casi aplasta un coche -publicado en LA NUEVA ESPAÑA- había sido realmente grabado en las Cuencas. Tras unas búsquedas en distintas aplicaciones y páginas de internet, descubrieron que sí: ocurrió en el entorno de la ITV Nalón.