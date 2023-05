La agresión a una niña de trece años en El Entrego por parte de otras menores: "La llamaban negra de mierda", relata la madre

"La llamaban negra de mierda, la insultaban y la amenazaban, hasta que la final llegaron a pegarle". Es el relato Aroa Álvarez, una vecina de El Entrego que acabó interponiendo una denuncia por acoso y agresión a su hija de 13 años. Las agresoras son, dice la madre, una compañera de clase y otro grupo de chicas mayores. Todas tienen entre 14 y 15 años. El caso está en manos de la Fiscalía de Menores del Principado.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, ya avanzado el curso escolar. La madre asegura que las chicas empezaron a insultar a su hija y que le llegaron a robar dinero y la chaqueta del uniforme escolar. Fue en ese momento cuando se puso en contacto con el tutor de segundo de la ESO, el curso que estudia su hija. "Dijo que lo iba a arreglar", cuenta Aroa Álvarez. Tras eso, siempre según el relato de la madre, se produjo un intento de agresión en el colegio "y después de Semana Santa, en el centro le dicen a mi hija que si tantas niñas la odian será que ella hace algo que les molesta".

La situación llegó al límite el pasado 14 de abril. La madre fue a buscar a su hija a clase particular y al llegar vio desde el coche "a un grupo de 20 niños y niñas a la puerta de clase". Dice Aroa Álvarez que en ese momento se dio cuenta de que algo ocurría e inmediatamente llamó a la Policía, aparcó el vehículo y salió corriendo.

"Oí gritar a mi hija y fui corriendo, al llegar vi que una chica la sujetaba con la cabeza agachada y otra le daba patadas", relata. Lo primero que hizo fue coger a su hija y liberarla de la agresión, luego habló con las otras chicas. "Estuve hablando con ellas, les pregunté qué les ocurría, por qué lo hacían y si iban a seguir tratando así a mi hija, lo único que me dijeron es que mi hija se reía de ellas", dice la madre, que explica que la niña "tiene risa nerviosa y es cierto se ríe mucho pero no de ellas, es su reacción ante situaciones que la ponen nerviosa".

Fue entonces cuando llegó la Policía Nacional. Aroa Álvarez se fue con su hija al Hospital Valle del Nalón, donde le trataron un hematoma en la cara y algunas contusiones, le dijeron que se pusiese hielo y que mantuviese reposo.

Era un viernes por la tarde. El lunes, Aroa Álvarez acudió a la Policía a interponer una denuncia, también fue al colegio de su hija y mantuvo una reunión con la directora y la orientadora escolar. Siempre según su versión, le dijeron que pondrían en marcha el protocolo de acoso escolar, "pero luego lo desestimaron y dijeron que no era acoso sino un conflicto entre compañeras".

Conflicto, no acoso

Entre las supuestas agresoras de la tarde del 14 de abril está una compañera de clase, pero también otras chicas que ya no están en el colegio, sino que estudian en el Instituto. "También me dicen que las compañeras están dolidas porque he puesto una denuncia en la Policía", añade la madre.

Tras una semana de deliberación, según Aroa Álvarez, el colegio opta por hacer firmar a las alumnas un contrato de conducta individual y les advierte que si no lo cumplen, serán expulsadas del centro.

"Ese contrato pone que no pueden mostrar risas, muecas ni cuchicheos, así que a mi hija la expulsarán cada poco debido a su risa nerviosa", protesta la madre, que al sentirse desamparada por el centro, a finales de la semana pasada acudió a la Asociación contra el Acoso Escolar de Asturias y la inspección educativa. En Inspección le explicaron que lo que ha hecho el colegio es aplicar el protocolo y que son ellos, los responsables del centro, los que deciden si hay acoso o conflicto.

Así las cosas, Aroa Álvarez concluyó que no le quedaba otro remedio que solicitar el cambio de colegio de su hija, proceso en el que se encuentra actualmente. "Lo intenté todo, no quería cambiarla porque estamos a siete semanas de que acabe el curso y pensé que sacarla del colegio sería un fastidio, pero no me queda más remedio porque en este colegio no hay manera de que siga estudiando", denuncia. La madre deberá ahora dirigirse a la comisión de escolarización permanente de la Consejería de Educación del Principado para solicitar el cambio de centro educativo de su hija.

Mientras el colegio aplicaba el protocolo de conflicto entre alumnos, la Policía Nacional hacía su trabajo a raíz de la denuncia interpuesta por Aroa Álvarez. Fuentes policiales confirmaron este jueves que "hace unas semanas" se tramitó en la comisaría de la Policía Nacional de La Felguera, que da servicio a Langreo y a San Martín del Rey Aurelio, la denuncia de la madre de una menor de edad contra un grupo de chicas, también menores, "por un supuesto caso de agresión". En la denuncia se hace también referencia a un supuesto acoso escolar en un colegio de El Entrego.

Los agentes investigaron lo sucedido e identificaron a las supuestas agresoras, que no fueron detenidas en ningún momento. "La documentación fue remitida a la Fiscalía de Menores", explicaron las mismas fuentes. Desde ese momento, el pasado 14 de abril, la Policía no ha tenido constancia de otras agresiones hacia la chica. "En ese momento, cuando se produjo la denuncia, se activaron todos los mecanismos, se trasladó la documentación a la Fiscalía y se habló con el centro educativo", apuntaron desde la Policía Nacional, que insistieron en que "la denuncia es de hace tiempo, están todos los mecanismos activos y desde entonces no consta que se produjesen más agresiones".

La Fiscalía de Menores tiene la documentación. Lo que no han aclarado ni desde Fiscalía ni desde la Policía Nacional es si las menores acusadas de ese supuesto acoso y agresión tienen menos de 14 años, con lo que serían inimputables según la ley, aunque la madre de la niña asegura que algunas de las supuestas agresoras tienen 14 años y otras 15, con lo que sí podrían ser procesadas.

La denuncia de Aroa Álvarez coincide con la trágica muerte en Gijón de Claudia González, la joven de 20 años que se quitó la vida el pasado sábado en el Cerro de Santa Catalina después de dejar una carta en la que denunciaba haber sido víctima de acoso escolar años atrás, durante su estancia en el colegio La Asunción.

En este caso la Fiscalía de Menores también ha iniciado una investigación en la que se practicarán todas las pruebas oportunas "para concretar los hechos ocurridos, las fechas en las que supuestamente sucedieron y los presuntos autores". En el caso de El Entrego, la Policía ha remitido toda la documentación a la Fiscalía de Menores, según confirmaron ayer fuentes policiales.

El centro prefiere guardar silencio, pero padres de alumnos defienden el protocolo que se aplica

El colegio de El Entrego en el que estudia la niña cuya madre ha denunciado acoso escolar y una agresión en la calle optó ayer por guardar silencio. LA NUEVA ESPAÑA intentó sin éxito ponerse en contacto con el equipo directivo para recabar su opinión. Pero algunos padres de alumnos del centro educativo sí que decidieron dar su versión. Son padres de compañeros de la niña supuestamente agredida y sus supuestas agresoras. Los progenitores insistieron en que "la pelea tuvo lugar hace casi un mes y quienes se pelearon con la cría no eran compañeras de clase, sino alumnas del instituto", por lo que el supuesto acoso no se habría producido en el centro. Además, los padres explicaron que "desde el primer trimestre del curso, el centro ha puesto en marcha protocolos para concienciar a los críos del tema acoso, les han hablado del peligro de las redes sociales, han organizado charlas con agentes de la Policía Nacional y con mediadores y además se han hecho tutorías individuales y colectivas sobre esta cuestión con niños y padres". Los padres de alumnos apuntan también que "desde el primer momento que tuvieron conocimiento, los responsables del colegio nos informaron de que había problemas entre algunos alumnos a través de las redes sociales, concretamente en varios perfiles de Instagram, y nos pidieron que vigilásemos a nuestros hijos y sus publicaciones en internet". Los padres de alumnos no niegan en ningún caso que se produjese la agresión a la menor, pero aclaran que fue fuera del colegio y que las supuestas agresoras no son estudiantes del centro. "La cría no tiene la culpa de nada", insistieron. Y condenaron cualquier tipo de violencia, pero dejaron claro que el colegio trabaja intensamente contra el acoso escolar.