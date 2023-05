El caso de la niña agredida por otras menores en El Entrego: volverá a su colegio hasta concluir las clases del curso

La niña que supuestamente ha sufrido acoso por parte de alguna de sus compañeras de clase y que posteriormente fue agredida por cinco chicas en El Entrego, volverá al colegio. Así lo han decido la madre de la pequeña de 13 años y los responsables del centro educativo en una reunión mantenida este lunes. Aroa Álvarez, madre de la menor, recibió por parte del colegio la promesa de que «nos van prestar todo el apoyo posible». En un primer momento, la familia barajó la posibilidad de cambiar a la niña de colegio «pero quedan solo seis semanas de clase», explicó la madre, que espera «que se acabe el curso cuanto antes». Después ya tiene claro que la trasladará a otro centro para al próximo curso escolar.

La pequeña, dice la madre, «está mal» y todavía no ha vuelto a clase después de que su madre denunciase los hechos en comisaría y el colegio hiciese a las niñas firmar un contrato de conducta. La agresión, que ahora investiga la Fiscalía de Menores del Principado, tuvo lugar el pasado 14 de abril cuando la niña salía de clase particular en El Entrego. Era un viernes y al lunes siguiente la madre interpuso una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional de La Felguera, que da servicio a Langreo y San Martín del Rey Aurelio. La niña regresó al colegio y fue cuando el centro educativo afirmó que aquello no era un caso de acoso escolar, sino un conflicto entre compañeras, por lo que les hicieron firmar aquel contrato de conducta. Los temores de la niña la llevaron a dejar de asistir a clase y aún no ha regresado.

La madre ha sido hasta ahora muy crítica con la actitud del colegio y tenía claro que cambiaría a la niña de centro, pero tras la reunión de la mañana de este lunes parece que se ha llegado a un acuerdo para que la pequeña, que cursa Segundo de la ESO, acabe las clases. El final oficial del curso es el próximo 23 de junio.

«Negra de mierda»

Los hechos, según el relato de la madre, se remontan al pasado mes de febrero. Fue en ese momento cuando la niña comenzó a ser acosada supuestamente por sus compañeras de clase. «La llamaban negra de mierda, le robaron dinero y la chaqueta del uniforme», detalló Aroa Álvarez. La situación se fue tensando hasta llegar a las vacaciones de Semana Santa, una esperanza para la familia de la pequeña, que esperaba que todo mejorase tras los días festivos. No fue así. Cuando la tarde del 14 de abril, Aroa Álvarez iba a recoger a su hija a la salida de clase particular, vio un tumulto a la puerta. Aparcó el coche y escuchó los gritos de su hija así que llamó a la Policía y corrió en auxilio de la pequeña. Según el relato de madre, una chica la sujetaba y otra le daba golpes en la cara y la cabeza. Acabaron en el hospital con varias contusiones y un gran hematoma en el rostro.

La madre fue a la Policía a poner la denuncia y los agentes identificaron a las supuestas agresoras. La Policía se puso también en contacto con el colegio y envió toda la documentación a la Fiscalía de Menores. El Ministerio Fiscal anunciaba a finales de la semana pasada que ha abierto diligencias preliminares y que han sido identificadas cinco menores por este asunto: cuatro de ellas tienen 13 años, por lo que serían inimputables, y una ya ha cumplido 15. Ninguna tiene antecedentes previos. Asimismo, ha solicitado al centro escolar en el que estudian un informe sobre los hechos y las medidas adoptadas por el caso.

Protocolo antiacoso

La Consejería de Educación también ha terciado en la cuestión asegurando que el centro educativo «siguió el procedimiento establecido y abrió el protocolo de acoso escolar a raíz de la denuncia presentada por la familia, tras una agresión ocurrida fuera del colegio a mediados del mes de abril». Educación mantiene que «el centro realizó la preceptiva investigación y comunicó al Servicio de Inspección que inicialmente su intención era desestimar el caso, es decir, cerrarlo». Finalmente, Inspección pidió que se ampliara la investigación e instó al colegio «a adoptar medidas de vigilancia y acompañamiento y también pedagógicas mientras se llegaba a una conclusión».

Educación mantiene que el protocolo por un caso en el centro sigue abierto, algo que este lunes le ratificaron personalmente a la madre de la víctima en el propio colegio de El Entrego en el que estudia la niña.