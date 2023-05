Ciudadanos se marca la limpieza de las calles y la reorganización de la plantilla municipal como retos en San Martín

Javier Hurtado, portavoz municipal de Ciudadanos en San Martín del Rey Aurelio y cabeza de lista de la formación en los próximos comicios, aseguró que los objetivos fundamentales con los que concurre a los comicios son "la lucha contra la despoblación; la limpieza de las calles y el mantenimiento en buen estado de los parques y jardines; la renovación del mobiliario urbano; y la aprobación de una nueva relación de puestos de trabajo que permita disponer de una plantilla municipal con unas directrices de trabajo claras y concisas para lograr que los trabajadores municipales sean más eficientes y eficaces".

También aboga por "tener los colegios y las escuelas infantiles en óptimas condiciones y combatir con firmeza el vandalismo, reforzando la plantilla de la policía local y dotándolos de más herramientas de trabajo, como un sistema de videovigilancia en las principales calles de San Martín". Según indicó el candidato de Cs, "a diferencia de otros no voy a prometer grandes proyectos faraónicos que lo único que han generado son toneladas de hierro y hormigón inutilizadas y ruinosas distribuidas por los distintos polígonos industriales del concejo. Como hasta ahora, me comprometo a tener mi teléfono a disposición de los vecinos y vecinas de San Martín del Rey Aurelio para echarles una mano en todo aquello que precisen".

"Si echamos la vista atrás", relató Hurtado, "y vemos lo que se han hecho en estos últimos cuatro años, me atrevería a decir que queda todo por hacer. Pero para mí lo más importante es frenar la sangría demográfica que llevamos décadas padeciendo porque este es el principal problema que tenemos y del que derivan todos los demás. Tenemos un municipio envejecido y desgraciadamente cada año fallecen más vecinos de los que nacen y eso es un problema fundamental porque no solo afecta a las arcas municipales, sino que el comercio y la economía local se ve gravemente perjudicada como estamos viendo últimamente con el cierre de establecimientos comerciales o el cierre parcial de gran parte de la superficie comercial del centro comercial Alcampo". Por ese motivo, argumentó Hurtado, "me dejaré la piel en tratar de convertir el municipio en un lugar agradable y atractivo para los jóvenes, porque no debemos de olvidar que ellos son el futuro y consiguiendo que tengamos un municipio atractivo, capaz de prestar unos servicios básicos, con calles, parques y jardines en óptimas condiciones y con precios asequibles, lograremos atraer nuevas familias que sean capaces de dinamizar la economía local".

En opinión de Hurtado, "San Martín tiene mucho potencial porque se encuentra a tan sólo 30 minutos de las principales ciudades y es algo que no se sabe vender. Cualquier pareja de chavales jóvenes puede trabajar en Siero, Oviedo, Gijón o Avilés y tener su residencia en San Martín porque contamos con buenas comunicaciones". Otro punto "fundamental" para Ciudadanos son los depósitos de agua municipales, "tanto urbanos como rurales, ya que pude comprobar de primera mano la pésima situación en la que se encuentran, con fugas y grietas por todas partes, por lo que procederemos a reformarlos integralmente y aumentar su capacidad para evitar que en los periodos de escasez de lluvias, los vecinos sufran restricciones de agua".

También indicó que "mi lema de campaña es muy claro y sencillo: tienes derecho a que hagamos política sin mentiras. Precisamente he elegido esa frase porque lo único que me he encontrado en estos cuatro años que llevo en primera línea política son mentiras por parte del equipo de gobierno municipal socialista. Afortunadamente, mucha gente me para por la calle y me dice que ya se les ha caído la venda porque el PSOE no hace nada en 4 años y luego lo apuran todo a los últimos tres meses de mandato. Me comprometo a hacer lo contrario que el partido socialista, trabajar intensamente durante todo el mandato año y descansar los meses previos a las elecciones".

Oposición

Sobre la labor de oposición desarrollada en los últimos cuatro años, aseguró que ha sido "dura y constructiva, denunciando aquello que entendíamos que iba en contra de los intereses de los vecinos y apoyando aquello que suponía un beneficio para la ciudadanía. Apoyamos dos de los tres presupuestos que el equipo de gobierno ha presentado en el actual mandato, consiguiendo mejoras en el municipio, como la renovación del mobiliario urbano y de varios vehículos y herramientas de trabajo para los empleados municipales, así como la adquisición de una furgoneta para protección civil. Hemos logrado la incorporación de nuevos agentes que refuerzan la plantilla local y la adquisición de un nuevo vehículo policial que se incorporará próximamente a la flota municipal. También hemos logrado mejoras sustanciales en varios colegios públicos y ayudar a los más desfavorecidos".

Hurtado aseguró que "me adentré en el mundo de la política hace cuatro años, allá por el año 2019, cuando Ciudadanos me ofreció encabezar su candidatura para el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y desde el primer momento lo tuve claro. Yo quería entrar en el ayuntamiento para ayudar en todo aquello que podía a mis vecinos y no simplemente por cobrar unas dietas a final de mes. Por ello, durante los meses más duros de la pandemia del Covid-19 decidí donar los 1.900 euros que me correspondían por asistir a los plenos y las comisiones para las AMPAS de todos los centros educativos del colegio, para que pudiesen adquirir libros y material escolar para aquellas familias que se encontraban en una situación de dificultad económica". "Me presento nuevamente", explicó, "porque lo único que quiero seguir haciendo es trabajar por y para todos. Además, si con los resultados que obtengamos en las próximas elecciones municipales llegamos a ser decisivos, no vamos a dar un cheque en blanco a nadie".