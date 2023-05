La igualdad comparte corona en La Felguera: las fiestas de San Pedro tendrán "rey" por primera vez

Las fiestas de San Pedro de La Felguera tendrán por primera vez un rey. Será Borja Cachero, un joven de 16 años estudiante de cuarto de la ESO que está encantado con este cambio que supone coronar no sólo a una reina. "Ser el primero de la historia me hace mucha ilusión", confiesa el chaval, que defiende por encima de todo la igualdad de la decisión de que no solo sea una chica el emblema de la fiesta. "Está muy bien para fomentar la igualdad", subraya Cachero, que reconoce que este año vivirá las fiestas de La Felguera, a finales de junio y principios de julio, "de una forma distinta a otras veces". De entrada tendrá que estar presente en actividades que tal vez un chico de su edad dejaría al margen de su calendario festivo. El rey y la reina estarán en el pregón y en la misa, algo que a Borja le hace "ilusión". Además tendrá que vestirse de asturiano, algo que también le agrada.

Si Cachero está contento, también lo están sus familiares y amigos, que este año podrán presumir de ser los más cercanos al primer rey de la historia de las fiestas de San Pedro de La Felguera. Borja Cachero resultó elegido en el acto celebrado el pasado viernes en la sede social de "Festejos de San Pedro". El chico estará acompañado de la reina, Ángela Martín. Nagore García, Elia García y Lucía Martín serán las integrantes de la "corte de honor". Ángela tiene 18 años y estudia primero de Medicina en la Universidad de Oviedo. Aún no lo tiene muy claro pero le gustaría hacer la especialidad de cirugía. Por el momento está centrada en los exámenes finales pero cuando acabe llegará el momento de disfrutar de este año tan especial en las fiestas de La Felguera. La chica también se confiesa "muy contenta" por haber sido elegida reina. "Había otras chicas así que me hizo mucha ilusión", explica. Lo que también celebra especialmente es tener un compañero en esa responsabilidad. "Está muy bien el cambio, es una manera muy especial de fomentar la igualdad e incentivar a la gente a participar en este tipo de cosas", defiende la reina. Estudios No ha tenido tiempo de pensar qué tendrá que hacer durante las celebraciones, está concentrada estudiando así que de momento confiesa que no sabe muy bien en qué actos tendrá que estar presente. Lo que sí tiene claro es que los vivirá "de una manera distinta, y además ahora con la compañía de Borja". Ángela y Borja no se conocían hasta que LA NUEVA ESPAÑA les citó ayer para este reportaje en el parque viejo de La Felguera. Son dos jóvenes de la localidad que este año vivirán unos días especiales como protagonistas de los festejos patronales. Por ahora, quienes más se han alegrado de la elección son la familia y los amigos. La pareja elegida está a final de curso y los estudios requieren toda su atención pero han decidido que en cuanto pasen los exámenes y lleguen las fiestas de San Pedro, "lo vamos a pasar muy bien". Además, también pasarán a la historia local. Sobre todo, él.