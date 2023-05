Laviana come en la calle aunque llueva

"¿Cuál es el lema del Descenso? Si llueve, que llueva". Era lo que más se repetía ayer en Pola de Laviana a la hora de la comida, y lo que subrayaba Emilio González Buelga, de la peña de Tolivia, que reunió a medio centenar de socios para participar en la II Comida en la calle de Pola de Laviana, una iniciativa surgida el año pasado para impulsar el Descenso Folklórico del Nalón.

A la cita estaban apuntadas 3.300 personas, algo que para el alcalde de Laviana, Julio García, predecía "algo histórico". No fue tanto porque la lluvia provocó que muchas mesas se quedasen vacías. Aún así, cientos de personas se las ingeniaron para combatir el agua. La calle se llenó de carpas, toldos, cenadores o cualquier cosa que sirviese para tapar comensales y comidas. "Igual el año que viene vemos cubierta la calle Libertad", bromeaba el alcalde.

En la peña "La guitarra", la más veterana del Descenso, no se perdieron sus fabes con almejes, empanadas, chorizo, jamón, tortilla, frixuelos... "Tenemos muchos saraos a la espalda", explicaban sobre la intendencia para poder comer tranquilamente pese a la lluvia.

Si el año pasado la comida se ganó ya en su primera edición la categoría de tradición (algo que llegará con el tiempo), la de ayer quedará en la memoria como la primera comida en la calle bajo las carpas. Para la próxima que llueva la logística seguro que no será tan improvisada y que los lavianeses se las ingenian para celebrar.

También quedará en la memoria como una comida en la calle en plena campaña electoral. Cierto que Adrián Barbón, candidato a la reelección como presidente del Principado, ejerció más de vecino que de candidato, aunque no paró de recibir ánimos, atender peticiones de fotos y charlar con amigos y viejos conocidos. Entre ellos estaban Yolanda Piedra y Choni Martínez, profesoras que le dieron clase a Barbón en sus años de instituto. No escatimaron en elogios hacia el presidente. Martínez reveló que con tan solo 14 años, en su primera redacción en inglés, el actual presidente del Principado "hizo un dibujo de él mimo con un cartel que decía ‘Barbon for presidente’". Es lo que deseaba ayer también, regresar el año que viene a la comida en la calle en su segunda legislatura como presidente del Principado.