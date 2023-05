La línea de Feve Gijón-Laviana sufrirá retrasos por averías en los trenes pese a las vías nuevas, alertan los trabajadores

Los trabajadores de la antigua Feve consideran que la renovación de la línea Gijón-Laviana, próxima a finalizar, supondrá un notable avance, aunque afirman que el trazado no será competitivo hasta que se renueven también los convoyes por otros más modernos y rápidos. Por estos nuevos trenes habrá que esperar hasta 2026, como consecuencia del «Fevemocho» (el error en la medida de los trenes que se están haciendo para Asturias y Cantabria), por lo que serán unos años en los que «se seguirá funcionando con trenes antiguos, con problemas de fiabilidad y con los que hay dificultades para encontrar piezas de repuesto». Y con las consecuentes averías y retrasos. Será en 2026, con las vías y los trenes renovados, cuando se pueda pensar en mejorar frecuencias y poner en marcha servicios semidirectos, como demandó el colectivo de viajeros «Asturias al tren».

Así lo expuso Francisco Barros, responsable del sector ferroviario de UGT en Asturias. «Hay que ir paso a paso. Llevábamos veinte años pidiendo inversiones para mejorar la línea. Ahora han llegado con la renovación del trazado, que permitirá mejorar la seguridad y la velocidad de paso. El problema es que todavía no tenemos los trenes adecuados. Ya están comprometidos, pero, hasta que lleguen, habrá que pasar unos años en los que seguirá habiendo averías porque los trenes que se usan ahora están obsoletos».

El propio Ministerio ya había reconocido que en la actualidad la operadora pública no tiene suficientes trenes de ancho métrico en condiciones para ofrecer todos los servicios existentes de la antigua Feve. De ahí que se esperaran con impaciencia las nuevas unidades, una treintena, encargadas hace tres años. Tras el «Fevemocho» el compromiso político fue ampliar la renovación de unidades hasta los 38 trenes. Si no hay ningún contratiempo más, su entrega se producirá a principios de 2026.

Será en ese momento cuando, a juicio de Francisco Barros, se podrá evaluar un aumento de la frecuencias. «Somos realistas y hasta que no esté todo el material nuevo funcionando, tanto las vías como los trenes, no vamos a poder diseñar nuevos horarios, cuando ya sepamos cuáles van a ser los tiempos de viaje. ¿De qué sirve ahora cambiar las frecuencias cuándo todavía tenemos unos trenes antiguos proclives a sufrir averías?».

El pasado jueves, Carlos García, portavoz del colectivo de viajeros «Asturias al tren», aseguró –a la hora de valorar el impacto de la renovación del trazado de la línea de la antigua Feve a su paso por la comarca del Nalón y hasta Gijón, que ha supuesto un desembolso próximo a los cincuenta millones de euros– que para evitar que la línea «se acabe hundiendo» y desaparezca, hay que aumentar frecuencias con servicios semidirectos, bien duplicando la vía entre Noreña y Gijón y añadiendo nuevos trenes o restando frecuencias en el paso por los apeaderos menos usados.

Francisco Barros no es partidario de acudir a la segunda opción. «Hablamos mucho de la España vaciada y hay que tener en cuenta qué servicios damos a esas zonas. Todos sabemos que hay paradas que se utilizan muy poco pero el tren es un servicio público y, por ley, hay que dar cobertura también a las personas que viven en núcleos menos habitados. Pero si esos apeaderos no se utilizan también hay que preguntarse por qué». Y añadió: «¿Son paradas que se usan poco porque no hay gente o se usan poco porque no se da un servicio atractivo a los vecinos para que lo hagan?».

El representante de UGT también abogó por establecer un billete único entre Feve y Renfe, unificando tarifas.

«Esta línea es básica para articular Asturias», defiende el director del Museo del Ferrocarril

Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril, siempre ha defendido la línea ferroviaria entre Gijón y Laviana. En su opinión «es una línea básica para la articulación de Asturias» por lo que «debe mantenerse y lograr que sea competitiva, porque no se puede tardar una hora y media en ir de Gijón a Laviana o dar un servicio con retrasos». Álvarez espera que las obras de cambio de vía que se están realizando y que están próximas a terminar «sean el inicio de una revitalización real de la línea». Aún así considera que estos trabajos son un mantenimiento que se tenía que se tenía que haber hecho hace tiempo». Para el experto en ferrocarriles, lo que necesita el trazado Gijón-Laviana de ancho métrico, la antigua FEVE, «son reformas estructurales importantes». Entre esas reformas cita la vía doble, «que no existe en gran parte del recorrido»; cambios en la señalización de los límites de velocidad, y «que lleguen las nuevas unidades (trenes), que estamos esperando como agua de mayo y que todavía no han llegado». Fernández defiende que «el ferrocarril en Asturias es fundamental y esta línea es básica», por so hay que mantenerla». También dice estar «convencido» de que «las empresas ferroviarias son conscientes de esto y por eso tengo la esperanza de que estas obras sean el inicio de una mejora definitiva».