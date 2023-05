"Necesitamos una nueva Escuela de 0 a 3 años en el municipio. Es un servicio básico para apostar por ganar población y permitir que las familias jóvenes puedan conciliar trabajo y vida familiar". Es la petición que hace Aníbal Vázquez, candidato de Convocatoria por Mieres-IU a la alcaldía. Vázquez afirma que "es hora que el Principado asuma sus competencias y deje de utilizar a los ayuntamientos para dar este servicio que es responsabilidad autonómica".

Vázquez volvió a insistir en un mensaje que ha repetido en muchas ocasiones: "La mejor inversión de futuro que podemos hacer se llama educación. Uno de las primeras medidas que adoptaremos será exigir a la consejería de Educación que cumpla con Mieres, que construya una nueva Escuela de 0-3 años, para que podamos contar con edificio nuevo y los medios más modernos de Asturias".

El actual alcalde y candidato de Convocatoria por Mieres también recordó que "el Principado tiene que asumir sus responsabilidades, no puede ser que esta etapa educativa esté gestionado por los ayuntamientos cuando es competencia de la consejería". Para Vázquez "el Gobierno del Principado tiene que asumir la gestión de esta red educativa ya, de manera inmediata. Es algo que hace cuatro años prometieron los socialistas en la campaña electoral y no hicieron nada" . "Ya no vamos a esperar más", subrayó.

Aníbal Vázquez también reclamó esta semana la ampliación de la oferta de FP en el concejo porque "la ampliación de la FP aquí avanza al paso de tortuga y no podemos quedarnos atrás". En su opinión, el concejo debe contar con nuevos ciclos de enseñanza de Formación Profesional ajustados a las nuevas necesidades del mercado laboral.