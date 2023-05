“Hoy, 15 de mayo, deberían estar pasando los trenes por la línea Gijón-Laviana y no es así”. David García, portavoz de la plataforma por el soterramiento de Langreo, lamentó ayer que no se hayan cumplido las fechas barajadas para la entrada en servicio de la línea ferroviaria. “Ahora dicen que será el 25 de mayo”, explicó, pero los vecinos temen que se trate de una medida electoralista “y que la línea entre en funcionamiento sin las medidas de seguridad adecuadas”. “Sabemos que en el tramo Gijón-El Berrón, donde la obra es más compleja, se ha relajado el ritmo de trabajo para incrementarlo entre El Berrón y Laviana porque creemos que el presidente del Principado, Adrián Barbón (vecino de Laviana), quiere que la línea funcione antes de las elecciones del 28M”.

Xuacu de Hoyos, de la plataforma, insistió en que “se cumplen ocho meses y medio del cierre de la línea y ya no hay calificativos, no sabemos si llamarlo insulto pero se ríen de nosotros”. El representante vecinal calcula que las obras se han ejecutado en un 80 por ciento. De Hoyos asegura que antes de suspender el tráfico ferroviario el 1 de septiembre de 2022, “en 21 de julio de 2022 nos reunimos con Adif y todo lo que nos dijeron fue una sarta de mentiras”. Además, “todos los alcaldes socialistas del Valle del Nalón (Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio y Caso) dijeron que los vecinos tendrían paciencia para soportar seis meses y medio porque la fecha inicial era el 15 de marzo, pero nosotros sabíamos que no se iban a cumplir los plazos”.

Los vecinos pidieron otra reunión con el Administrador de Infraestructuras ferroviarias “y nos dijeron que se retrasaría por el robo de material, la climatología y mil historias que se encontraron durante las obras porque la línea llevaba muchos años sin mantenimiento”. Asegura De Hoyos que “también reconocieron que las obras del soterramiento de Langreo no se retomarán hasta que se acabe la renovación de la vía Gijón-Laviana”.

La plataforma siguió solicitando reuniones con la Delegación del Gobierno en Asturias “y no nos han contestado, la posición de Delegación del Gobierno y del PSOE es lamentable, no dan explicaciones”. Los vecinos quieren saber “si cuando entre en servicio la línea va a tener todas las medidas de seguridad y si va a funcionar el sistema Asfa digital de frenada automática”.

Ante la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, la plataforma ya avanza que “solicitaremos una reunión con los grupos políticos de Langreo y a los que obtengan representación en el parlamento asturiano para que pidan una auditoria sobre las obras del soterramiento de Langreo, una obra que tenía un presupuesto de 56 millones y 36 meses de ejecución y ya llevamos 100 millones y quince años”.