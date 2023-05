El PSOE de Mieres ha anunciado que, si gana las elecciones locales, pondrán en marcha un servicio de menús saludables adaptados para personas mayores "y se lo entregaremos en su domicilio en cualquier punto del municipio". "Mieres no se puede construir sin las personas mayores", destacaron fuentes de la candidatura que encabeza Raúl Moro, y explicaron que "muchas personas mayores no llevan una dieta saludable ni equilibrada como consecuencia de diversos motivos, como no poder cocinar". El PSOE de Mieres añadió que "vamos a impulsar programas sociales destinados a combatir la soledad no deseada de nuestros mayores"

Además, los socialistas han anunciado un tercer compromiso con las personas de edad avanzada: "Facilitar la movilidad a los mayores con un bajo nivel de ingresos económicos estableciendo la gratuidad del transporte público".