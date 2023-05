El debate electoral por la Alcaldía de Langreo: los candidatos chocan por los brotes de inseguridad y el soterramiento

Los candidatos a la alcaldía de Langreo en las elecciones del 28M de los cinco partidos con representación municipal (PSOE, Podemos, IU, PP y Ciudadanos) tienen una misma opinión: que el concejo necesita un impulso, que ha llegado el momento de pasar la página de la minería y de la siderurgia, pero esa apreciación difiere a la hora de cómo debe ser el futuro. Así quedó patente en el debate organizado ayer por LA NUEVA ESPAÑA entre los cinco aspirantes, un debate moderado por el periodista de este diario Luisma Díaz y que llenó de público el Cine Felgueroso de Sama. Los candidatos hablaron de seguridad ciudadana, del soterramiento de las vías de tren en Langreo y de la necesidad de impulsar el empleo.

La inseguridad que han denunciado en las últimas semanas los vecinos centró una parte importante del debate. La alcaldesa y candidata socialista a la reelección, Carmen Arbesú, reconoció el malestar "y por eso hemos hablado con la Delegación del Gobierno en Asturias para poner en marcha un dispositivo especial que ya está dando resultados". Aun así, defendió que "problemas de seguridad ciudadana los hay en todas partes y por estadística, Langreo no es uno de los lugares con más delincuencia". La candidata del PP, María Antonia García, le recriminó a Arbesú que "en los últimos años han entrado diez nuevos policías locales a la plantilla, pero cinco de ellos han pedido la excedencia para irse a trabajar a otros concejos, y eso nos debería hacer pensar; además, la anterior corporación había amortizado cinco de esas plazas, con lo que estamos igual".

Desde IU y Podemos, principal grupo de la oposición con la confluencia "Unidas por Llangréu" y que ahora concurren a las elecciones por separado, se apuntó a la vertiente más social en esos problemas de seguridad ciudadana. Para Rafa Palacios, candidato de Podemos, "el problema está en el abandono total y absoluto, y si el Ayuntamiento abandona los espacios, los ocupa la extrema derecha y el fascismo". Palacios puso como ejemplo el colegio de la Salle, en Ciaño, y recordó que el abandono ha provocado el expolio. "Mi madre, viuda de 83 años, tuvo que salir a decirles a los vándalos que dejasen de llevarse cosas del colegio". Para Palacios, que reconoció que había "guetos" en el concejo, "la inseguridad y la delincuencia se combate con educación, democracia y servicios públicos".

Roberto García (Convocatoria por Langreo-IU-Más País-IAS), una de las claves son los servicios públicos y el apoyo a los más desfavorecidos. Desde Ciudadanos, Javier Ruiz afirmó rotundo que "Langreo es el mayor ejemplo de inseguridad ciudadana en todo el valle del Nalón".

En un debate político en Langreo no podían faltar las referencias constantes al soterramiento de las vías de ancho métrico, la antigua Feve, a su paso por el concejo. Las obras comenzaron en 2009 y no han concluido. Carmen Arbesú asegura que los dos convenios de desarrollo de las obras están firmados y se están ejecutando. Rafa Palacios aseguró que su partido "pedirá una auditoría sobre el dinero gastado en el soterramiento". Ante las críticas del candidato de Ciudadanos, Javier Ruiz, que le acusó de que como diputado regional no había llevado esta cuestión a la Junta General del Principado, Palacios afirmó que "si alguien ha dado la cara por el soterramiento en estos últimos años, si alguien se ha puesto detrás de la pancarta, hemos sido Podemos e IU, y si no nos has visto es porque no ibas a esas concentraciones". Roberto García tiró de ironía al responder a la alcaldesa: "Me recuerda a aquel señor de bigote que desde Texas y con los pies encima de la mesa decía: ‘Estamos trabajando en ello’".

María Antonia García se defendió de "los que llevan cuatro años acusando al Gobierno de Mariano Rajoy de romper el acuerdo para financiar el soterramiento con fondos mineros". "De tres plazos que había, solo se cumplió el primero, y fue un juez el que decidió quitar los fondos mineros porque no se estaba cumpliendo el objeto del contrato".

Los candidatos coincidieron en que quieren un concejo para vivir y para trabajar. El empleo estuvo en boca de todos. Carmen Arbesú apuesta por "generar actividad económica, dar confianza al empresariado y abandonar el derrotismo, los mensajes negativos". Roberto García remarcó: "Las cuencas éramos el centro de Asturias y ahora periferia. Se ha ido el carbón y nos han quedado escombreras, viudas y huérfanos".

Roberto García aludió al Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), aún a medio gas después de abrirse con diez años de retraso. "Hemos cambiado 1.500 empleos (los previstos en la propuesta original de un hospital de parapléjicos) por 150", dijo en referencia a los puestos de trabajo que generará la fábrica de paneles solares de Exiom en Riaño, "que por cierto serán los que perdimos con Vesubius".

La socialista Arbesú mencionó la macrolavandería sociosanitaria prevista en los terrenos de Nistrastur como "uno de los proyectos de futuro" de Langreo. Para el candidato de IU, sin embargo, esa inversión comprometida por el Principado "no generará ningún empleo nuevo". Lo comparte el aspirante de Ciudadanos. Javier Ruiz entiende que, tras el cierre de la térmica de Lada, "Iberdrola tiene que aportar algo más al concejo". "Los 115 empleos que va a generar Exiom, asociada con Iberdrola, son muy pocos respecto a todo lo que hemos perdidos", dijo.

Empleo

Rafa Palacios cree que la forma de generar empleo "es tener una estrategia clara con los fondos (europeos) de Transición Justa; no se puede desaprovechar la oportunidad como se hizo con los fondos mineros". El candidato de Podemos aportó estas cifras: "En Langreo hay un desempleo del 20 por ciento y en los menores de 25 años alcanza el 50 por ciento".

Para María Antonia García, reducir tales cifras "es el mayor reto que tiene Langreo, porque si tenemos trabajo tenemos esperanza para hacer otras cosas, tendremos riqueza y podremos fijar población".

El debate dejó también hueco a los reproches, puyas y acusaciones. Javier Ruiz le dio la razón a la candidata del PP cuando ésta le acusó de que sus concejales habían roto acuerdos con el PP. "Pactábamos algo y llegaban al Pleno y votaban en contra", dijo ella. "Te doy la razón", contestó él.

La alcaldesa Arbesú bromeó con "el clima de diálogo que hay en la mesa –en la del debate de ayer– y que ya podíamos haber tenido en los últimos cuatro años en la Corporación, que han sido un horror".

Carmen Arbesú

Candidata del PSOE

«Vamos a impulsar más viviendas para jóvenes»

La candidata del PSOE y actual alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, enumeró en sus intervenciones algunos de los logros obtenidos por su gobierno, como los planes de empleo, los derribos de edificaciones en ruinas para «crear ciudad» o la puesta en marcha de obras de proyectos atascados como el soterramiento de las vías de Feve, el recinto ferial de los Talleres del Conde y la nueva sede judicial centralizada. Avances, remarcó Arbesú, conseguidos «a pesar de que estuvimos los dos primeros años del mandato dedicados a dar respuesta social a la pandemia» porque «lo principal son las personas». «Hemos trabajado sin parar porque desde el PSOE entendemos que lo que hay que hacer es trabajar y creérselo. Y no caer en el derrotismo». Además, Arbesú indicó que uno de los ejes de su proyecto si sale reelegida es la vivienda. «Vamos a impulsar más vivienda para jóvenes en la parcela libre de Langreo Centro y promover casas intergeneracionales para personas mayores y estudiantes que lleguen de fuera».

Roberto García

Candidato de Convocatoria por Langreo

«El río Nalón es un recurso estratégico de futuro»

La «recuperación» del río Nalón como un «recurso estratégico de futuro» fue unas de las propuestas planteadas por el candidato de Convocatoria por Langreo (IU-MÁS PAÍS-IAS), Roberto García. «Necesitamos una ciudad amable y un río para vivirlo. No podemos vivir de espaldas a él. También se comprometió, si gobierna, a «estudiar la viabilidad de la puesta en marcha de una empresa pública municipal de cuidados» sociales. El cabeza de lista de Convocatoria por Langreo abogó, además, por «potenciar la participación ciudadana» con medidas como el impulso de «los consejos sectoriales de participación». «También queremos tener unos presupuestos municipales participativos, en los que los vecinos decidan en qué se invierten los fondos del Ayuntamiento», dijo. Asimismo, García instó al Gobierno central a que «se moje» con un gran proyecto «dinamizador» que mitigue la pérdida de tejido industrial y empresarial.

Rafael Palacios

Candidato de Podemos

«Hay que potenciar la marca turística de Langreo»

Rafael Palacios expresó en el debate su determinación a «acabar con la sensación de derrota y abandono» que «muchos vecinos del concejo tienen» y a «recuperar el orgullo de ser langreanos». Prometió poner en marcha «un plan municipal de cuidados» que mejore la calidad de vida de las personas y contribuya a «la generación de empleo». También aseguró el candidato de Podemos que «la zona rural de Langreo está desaprovechada», por lo que planteó políticas para estimular sectores como la producción y comercialización de «alimentos ecológicos y de cercanía, que puedan ser suministrados a los establecimientos hosteleros y a los colegios de la zona». En el plano del sector servicios, Palacios se comprometió, en el caso de que llegue a ser alcalde de Langreo, a «promover un consejo municipal de turismo y a potenciar la marca turística de Langreo. También abogó por crear «una agencia municipal de vivienda para garantizar que todo el mundo tenga derecho a tener una vivienda digna», apostilló.

María Antonia García

Candidata del PP

«Bajaremos impuestos y ayudaremos a las empresas»

La «excesiva presión fiscal» centró buena parte de la intervención de presentación de la candidata del PP, María Antonia García, en el debate. García prometió, si accede a la Alcaldía, «una bajada de los impuestos municipales». Aludió de forma expresa a dos medidas concretas. «Eliminaremos el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) segregado por usos y también aprobaremos la exención de la viñeta (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) para los vehículos de más de 25 años de antigüedad». En el capítulo económico, la cabeza de lista popular prometió poner en marcha «ayudas al emprendimiento» porque las empresas «son un motor de empleo que contribuye a generar riqueza en el territorio». También aludió María Antonia García a la necesidad de «reforzar la limpieza y mantenimiento» de las calles, espacios verdes y zona rurales. Y planteó que, si llega a la Alcaldía, «incrementaremos la plantilla de la Policía Local, con la recuperación de las plazas de cinco agentes que fueron amortizadas».

Javier Martínez Ruiz

Candidato de Ciudadanos

«Es preciso abrir el debate de la fusión de concejos»

El candidato de Ciudadanos, Javier Martínez Ruiz, abogó en sus turnos de intervención por «mejorar el transporte público en el Valle, tanto en tren como por carretera, con la puesta en marcha de más frecuencias de paso. También instaremos a que se ajusten las tarifas de las línea de autobús porque no puede ser que se pague los mismo por ir de Sama a La Felguera que por ir de Riaño a Laviana». El cabeza de lista de Cs se comprometió, si gobierna, a «hacer una auditoria integral» del Ayuntamiento y a «acabar con el despilfarro y los enchufes». «Vamos a poner en marcha un verdadero portal de transparencia. Ahora hay uno pero no sirve para nada». La unificación de los ayuntamientos de la comarca del Nalón fue otra de las propuestas que puso sobre la mesa Ruiz: «Queremos que se abra el debate sobre la fusión de concejos de la comarca a través de un referéndum no vinculante para que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre el tema».