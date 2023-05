El debate electoral por la Alcaldía de Mieres: acuerdo sobre la urgencia de ganar empresas, discordia sobre el modo de hacerlo

Si los políticos mierenses fueran médicos coincidirán en el diagnóstico sobre los achaques y los potencialidades del municipio. Pero hasta ahí, ya que estos imaginados facultativos no convergerían en el análisis de las casualidades ni en los tratamientos. Y con todo, hay afecciones que obligan a la confluencia más allá de recetas ideológicas. El desarrollo del campus de Mieres, frenar la sangría demográfica, promover vivienda y lograr atraer proyectos generadores de empleo son estrategias prioritarias para los grupos con representación en el Ayuntamiento de Mieres (IU, PSOE y PP) de cara al nuevo mandato que se abrirá tras la cita electoral del próximo 28 de mayo. Es una realidad que quedó refrendada en el debate electoral organizado por LA NUEVA ESPAÑA y que tuvo como acogedora sede el local de la asociación de vecinos de Santa Marina y que estuvo moderado por Mario Antuña, periodista de este diario.

El actual vicealcalde de Mieres y mano derecha de Aníbal Vázquez, Manuel Álvarez Álvarez (IU), aseguró que el futuro que necesita Mieres pasa por "potenciar el campus, conseguir el centro de materias primas y minería verde para el pozo Figaredo" y "lograr que el patrimonio industrial deje de ser pasto del abandono para convertirse en motor de actividad cultural y económica". El hombre fuerte de IU en el Ayuntamiento subraya la importancia de desbloquear los polígonos industriales: "Necesitamos un plan de choque en materia de diversificación empresarial, una estrategia específica de captación de inversiones para municipios como Mieres. Hay que poner punto y final al cuento de la buena pipa con los polígonos".

El candidato del PSOE, Raúl Moro, sostiene que el concejo ha perdido en los últimos años demasiados trenes. Defiende la necesidad de posicionar Mieres "como atractivo comercial y empresarial aprovechando nuestra privilegiada situación geográfica, con unas excelentes comunicaciones y a escasa media hora de todos los principales núcleos de población y de desarrollo comercial". El que fuera secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en el Caudal se estrena en la arena de la política municipal convencido de que hay fórmulas disponibles para facilitar la actividad económica: "Se puede agilizar la larga tramitación administrativa para la obtención de los permisos municipales y de esta forma propiciar la rápida llegada de emprendedores y empresas".

El PP defiende que para lograr captar inversiones hay que allanar en lo posible el camino. El candidato popular, Fernando Hernández, ofrece bajar los "elevados impuestos que han llevado a acumular casi 20 millones de remanentes sin utilizar". A juicio de este ingeniero de Minas, "se invierte poco en beneficio de los ciudadanos". Defiende "establecer impuestos justos, reduciendo el IBI a niveles competitivos para fomentar la permanencia de la población. Menos impuestos y más empleo es nuestra receta para atraer y retener residentes en Mieres. Para lograrlo, el Ayuntamiento debe implementar políticas que promuevan la inversión y el emprendimiento, simplificando los trámites administrativos y ofreciendo incentivos fiscales atractivos".

Con los impuestos se generó cierta polémica. La izquierda no ve factibles recortes: "Prefiero pagar un poco más y seguir teniendo un hospital en Mieres", subrayó Manuel Ángel Álvarez. Raúl Moro también defendió la importancia de la recaudación pública, pero subrayó que los impuestos deben servir para "prestar servicios de calidad, algo que no se hace en Mieres". Durante el debate se habló mucho de la asistencia a mayores, pero también se miró al futuro a través de los jóvenes. "Promoveremos mejoras en los centros educativos y colaboraremos con la Universidad para fomentar la empleabilidad", señaló Fernando Hernández. Manuel Ángel Álvarez tomó el relevo remarcando la necesidad de aumentar las plazas en centros de día y residencias, fortaleciendo la red de centros sociales. "Hay que replantearse el servicio de ayuda a domicilio porque no vale con tener unas horas de atención a la semana". A juicio de IU, "toca dar la atención que realmente se necesita y, al mismo tiempo, poder generar empleo y actividad". El PP quiere promover un servicio de acompañamiento y ayuda en gestiones administrativas realizado por voluntarios para beneficiar a la comunidad. "También proponemos un calendario anual de actividades deportivas, culturales y sociales para mantener activas las mentes de los mayores y establecer un respaldo real por parte de la Administración. Además, implementaremos un teléfono gratuito de atención a mayores los 365 días del año, brindando asistencia integral y continua".

Raúl Moro afeó al actual gobierno local que el área de Servicios Sociales arrastre remanente económico: "En el PSOE nos comprometemos a que no sobre ni un solo euro de la partida y que sea gastada en esos servicios, sin posibles modificaciones presupuestarias".

El debate fue en términos generales cordial, aunque no faltaron momentos de tensión. El vicealcalde se quejó de la falta de inversiones regionales de Mieres, calificando de «sectario» el reparto de inversiones del gobierno de Adrián Barbón. Raúl Moro, además de enumerar una larga lista de actuaciones promovidas en el municipio desde el ámbito autonómico, le recordó que IU ha venido dando apoyo a los presupuestos regionales. Fernando Hernández invitó a las fuerzas de izquierda a que acudan a «terapia de pareja», sin dejar de responsabilizar tanto a IU como al PSOE del «abandono» que el PP percibe que sufre Mieres.

Cada partido presenta una larga lista de propuestas para su ejecución en caso de victoria electoral. El PSOE planteó, por ejemplo, crear una bolsa de viviendas desocupadas para ponerlas en el mercado en régimen de alquiler, principalmente dirigidas a nuestros jóvenes. Al tiempo, los socialistas pretenden captar ayudas y subvenciones de otras administraciones «para rehabilitar nuestro patrimonio, para la reforma de nuestros barrios degradados y también de las fachadas».

El PP se compromete a construir «un futuro próspero y sostenible para nuestro municipio». Fernández Hernández incluyó en sus propuestas económicas «la reducción de impuestos, especialmente el IBI, para fomentar el emprendimiento y la creación de empleo». Apoyará «al comercio local, al sector agroganadero y al turismo diverso y sostenible». En materia de salud, «impulsaremos mejoras en el hospital Álvarez Buylla, especialmente en cuidados paliativos, oncología y salud mental».

Manuel Ángel Álvarez reivindicó la capacidad de gestión de los gobiernos municipales de IU encabezados por Aníbal Vázquez.«Reforzamos la limpieza y estamos reorganizando los servicios municipales. Hemos hecho una inversión millonaria para modernizarlos. Emutsa tiene la flota de autobuses más moderna de su historia. Hemos desplegado una política cultural con hitos como el Pozo Santa Barbara y Bocamina, Hemos creado más de 700 plazas de aparcamiento gratuitas…».

Manuel Ángel Álvarez

«Número tres» de Convocatoria por Mieres

«Ahora mismo hay inversiones en marcha por más de veinte millones»

Manuel Ángel Álvarez lleva doce años ejerciendo de lugarteniente de Aníbal Vázquez. De los 14 ediles que arropan al regidor, es el único que lleva con él desde el primer día. La afinidad trasciende lo político. El actual vicealcalde conoce bien las entrañas del Ayuntamiento. Tras tres mandatos, mira al futuro percibiendo la necesidad de reforzar áreas como los servicios sociales. «Somos uno de los municipios que más invertimos en protección social, siendo el ayuntamiento asturiano que ha recibido el sello de excelencia social», afirma. Álvarez sostiene que Mieres tiene que «conseguir más calidad de vida». Y eso supone, a su juicio, «apostar más por los servicios públicos, mejorar las infraestructuras y equipamientos, reforzar la sanidad y la educación, por la cultura y el deporte».

El brazo derecho de Aníbal Vázquez apunta que el concejo necesita una nueva escuela de bebés. «También hay que ampliar la oferta educativa en FP, reforzando el campus e impulsando un plan de inversiones para los colegios». Enlazando formación y empleo, IU considera prioritaria la puesta en marcha del centro de innovación en materias primas y minería verde proyectado para el Pozo Figaredo: «Es estratégico no solo para Mieres, sino para Asturias». Álvarez destacó la gestión municipal a la hora de lograr proyectos importantes para el municipio: «Ahora mismo hay más de 20 millones de euros en diferentes actuaciones en el concejo».

Raúl Moro

Candidato del PSOE

«Mieres tiene lo necesario para captar turismo con alto poder adquisitivo»

Raúl Moro ha dado el salto al ruedo de la política municipal tras estar ligado al sindicalismo. El Ayuntamiento de Mieres, con todo, no le resulta un medio extraño, ya que trabajó como policía local en el concejo. Además, fue secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en el Caudal. El candidato socialista defiende un «potente» programa de servicios sociales. «Crearemos la marca ‘Mieres Mayores’ para generar descuentos en formación, transporte, cultura, deporte, ocio, viajes y restauración impulsando la implicación de empresas, comercio y hostelería». Los socialistas también pretenden implantar un servicio de comida a domicilio, «con menús equilibrados y saludables para aquellas personas mayores que lo necesiten».

El candidato socialista apunta que su objetivo es «dinamizar la economía local», contribuyendo a «la máxima eficacia de las políticas activas de empleo», apoyando y desarrollando el «trabajo decente y el diálogo social».

A nivel turístico, Raúl Moro defiende que la adhesión a la emergente marca turística de las «Cuencas Mineras» ha de ser «un revulsivo muy importante para la captación de turismo europeo de alto poder adquisitivo». En Mieres, apunta, «tenemos los elementos necesarios para ello: un amplio patrimonio industrial minero, una buena gastronomía, incluido un producto único en vías de extinción y que defenderemos y promocionaremos como es el queso de Urbiés».

Fernando Hernández

Candidato del PP

«Hay que liberarse de la cultura de la subvención y salir a buscar empresas»

Fernando Hernández repite como cabeza de lista del PP en Mieres. Tiene las titulaciones de ingeniero técnico de Minas, ingeniero geólogo y graduado en Minas y Energía, además de varios másteres de gestión empresarial y dirección de empresas. Su vinculación con la empresa pública le empuja a ser crítico con ciertas políticas que percibe como acomodadas: «Hay que liberarse de la cultura de la subvención. Tenemos que ser capaces de ir a buscar a empresas para que se instalen en el municipio». Subraya que «lograr atraer un proyecto privado que genere 150 empleos conlleva generar el triple de puestos de trabajo de los que, en el mejor de los casos, se puede promover desde el ámbito público».

A juicio del candidato del PP, los ayuntamientos tienen en sus manos facilitar la generación de trabajo. Propone la creación de una concejalía específica de empleo, desarrollo municipal e innovación. «Es fundamental salir a buscar empresas, atrayéndolas mediante la promoción de nuestras ventajas y estableciendo alianzas público-privadas. En Mieres contamos con todos los elementos necesarios para impulsar el empleo, solo falta una coordinación adecuada por parte del Ayuntamiento para aprovechar plenamente nuestro potencial económico», dijo durante el debate.

Fernando Hernández también remarcó la importancia del deporte para el PP de Mieres, comprometiendo una inversión anual de un millón de euros.