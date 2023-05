Mieres quiere seguir viendo cine: más proyecciones públicas, la alternativa al cierre de las últimas salas comerciales

El Ayuntamiento de Mieres redoblará su oferta de proyecciones cinematográficas tras el cierre de los cines del centro comercial "Caudalia", medida que ha dado continuidad a la clausura previa de las salas del complejo comercial de El Entrego. El concejal de Cultura, Juan Ponte, anunció la intención de impulsar desde el ámbito municipal programas especialmente dirigidos al público más joven. "Intentaremos cubrir de la mejor manera posible la oferta de ocio cultural que ha perdido los fines de semana toda aquella franja de población que tiene limitaciones de transporte", subrayó el edil. Ponte, con todo, subraya que no toda la responsabilidad debe recaer en el ámbito público. Por ello, reclama a la gerencia del centro comercial ubicado en Nuevo Santullano que busque "alternativas sostenibles" para que el cine regrese en algún tipo de formato al complejo.

Más cine de verano

"Lamentamos el cierre de las salas de Caudalia, pero hay que tener claro que nos encontramos ante la crisis de un modelo de negocio, no del propio cine", subraya Juan Ponte. La pérdida de los citados espacios llevará al Ayuntamiento de Mieres a incrementar una apuesta por el cine que ya estaba en la agenda municipal: "El ciclo de cine de verano acaba de adjudicarse y este año tendremos el doble de proyecciones", remarca el edil de Cultura. En concreto, serán un total de 23 sesiones, que se repartirán en 14 ubicaciones, como Paxío, Baíña, Rioturbio, Turón, Ablaña o Gallegos, entre otras. En el casco urbano de Mieres las citas, hasta cuatro, serán en el parque Jovellanos.

El Ayuntamiento de Mieres quiere ir más lejos. Los responsables municipales, tras conformarse el cierre de los cines comerciales de Caudalia, ya tiene esbozado un plan para intentar cubrir la demanda existente. La intención municipal es organizar ciclos de cine, con especial atención a los gustos de los más jóvenes, ya que el gobierno local interpreta que será el segmento de población más afectado por la clausura de las salas de la firma Artesiete. "No podemos acceder a películas de estreno, pero intentaremos armar una oferta atractiva que potencie la actual programación cinematográfica", señala Ponte.

A las puertas del 28M, el gobierno local afirma que ha hecho una apuesta relevante por el cine en los últimos años, con la recuperación por ejemplo de certamen local de cortometrajes a través de Mieres Film Festival. Ahora bien, Juan Ponte asume que con el cierre de los cines comerciales la cobertura municipal debe ampliarse: "Ahora debemos ir más allá, ya que la gente joven no acude masivamente a un festival de cortos y lo que demanda es otro tipo de películas, con temáticas de su interés".

El Ayuntamiento de Mieres ha reaccionado ante el cierre de los cines de Caudalia anunciando que no quiere dejar que acaben los títulos de crédito de una historia ya póstuma que ha puesto, aparentemente, fin a 110 años de relación local con la comercialización de los estrenos cinematográficos, ya que el fundacional cine Novedades se inauguró en 1912.

En el caso de Caudalia, se han proyectado películas durante 16 años. Pero como el mes pasado ya ocurriera con las salas del centro comercial de El Entrego, Artesiete ha decidido descolgar definitivamente la cartelera. A partir de ahora, los mierenses tendrán que desplazarse a otros municipios para disfrutar de los estrenos del séptimo arte. Dentro de las alternativas posibles no está el valle del Nalón, donde tras el cierre del complejo de El Entrego tampoco cuentan con oferta. El Ayuntamiento mierense sostiene que intentará que quienes no puedan acudir a salas en otros concejos, al menos no tengan que renunciar a ver sus películas en pantalla grande: "Trataremos de proyectar las cintas con más demanda en los auditorios municipales en cuanto las normativas vigentes sobre distribución lo permitan", apunta Juan Ponte.