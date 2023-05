Adrián Barbón es el candidato del PSOE a la Presidencia del Principado de Asturias. Tras cuatro años en el cargo, confía en que los asturianos vuelvan a darle una amplia mayoría para seguir ejecutando políticas cercanas, de futuro y que mejoren el bienestar de todos.

–¿Tienen futuro las Cuencas?

–Demostraremos que tienen mucho futuro. Hemos trabajado duro para poner en marcha proyectos de gran impacto. La planta fotovoltaica que se abrirá en Langreo, la mayor de España, es un ejemplo. Agrocarrio y la apuesta por la innovación en el sector agroalimentario o la inversión millonaria en Valgrande-Pajares son otros ejemplos. Hay más: la transformación de la térmica de La Pereda, la ampliación del Centro TIC en SMRA o el proyecto de un Centro Nacional de Entrenamiento en Rescate en el pozo Santiago.

–Habla de un cambio para las Cuencas, entonces.

–Por supuesto. La resignación no es una opción. Las Cuencas han sufrido mucho, pero desde que asumí la Presidencia he trabajado para hacer realidad el cambio que necesitan. En estos cuatro años han pasado muchas cosas y no hemos podido hacer todo lo que nos habíamos propuesto, pero logramos avances importantes. Ahora tenemos que aprovechar todas las oportunidades. Vamos en la dirección correcta y seguiremos trabajando con esos objetivos.

–¿Qué balance hace de estos cuatro años al frente del Principado?

–Hemos hecho frente a los años más difíciles de nuestra historia reciente. Una pandemia, una crisis económica, la guerra de Ucrania… Y hemos trabajado para que Asturias pudiera dar lo mejor de sí misma. Hay más empleo y menos paro, conseguimos 450 millones para transformar Arcelor, multiplicamos por seis los centros de I+D+i, duplicamos las conexiones aéreas, somos récord en exportaciones, siete de cada diez familias no pagan por llevar a sus hijos a escuelas de 0-3 años… No puede haber triunfalismo, queda mucho por hacer. Trabajamos para reducir las listas de espera en sanidad con un plan de choque y adoptaremos más medidas.

–¿En esa Asturias del futuro, cuáles serán sus prioridades?

–Seguir creando empleo y modernizando nuestra economía. También cuidar y proteger a las familias, por eso reforzaremos las ayudas y deducciones fiscales para ayudar más a las parejas que tienen hijos y las familias que ya los tienen, a las personas que quieren emprender, a los que apuestan por vivir en los pueblos. Lucharemos con más intensidad contra el cáncer, con más cribados y más inversión en tecnología. Duplicaremos el presupuesto para luchar contra la soledad no deseada o impulsaremos ayudas de 500 euros para la salud bucodental de los mayores.

–¿Cuál será la clave de estas elecciones?

–Lo importante es que no nos quedemos en casa. Votar es un minuto pero en ese tiempo algunos partidos pueden eliminar derechos, recortar las libertades de las mujeres o bajar las pensiones. Tu voto es muy importante. Cuando vayas a votar, recuerda que tienes en tus manos el futuro de Asturias y de tus hijos.