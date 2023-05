Carmen Arbesú es la actual alcaldesa de Langreo y la candidata del PSOE a las elecciones municipales. Después de mandato marcado por el coronavirus, Arbesú se presenta a las urnas satisfecha de la gestión y capacidad de trabajo de ella misma y su equipo.

–¿Cómo llegan la alcaldesa Carmen Arbesú, su equipo de gobierno y las personas que integran la candidatura socialista a ese examen que son las elecciones municipales?

–Bien, muy bien. Con mucha fuerza. Con la convicción de que hicimos muchas cosas en estos cuatro años y de que dejamos bastantes más encarriladas para que se hagan realidad en los próximos meses. Hemos licitado y puesto en marcha abundantes proyectos que vamos a dejar o estrenados o en ejecución. Langreo, creo yo, cambió para mejor desde 2019. Y, además, en un contexto con las dificultades imprevistas y sin precedentes que nos trajo la pandemia. Durante muchos meses no fue posible gobernar como queríamos, sino simplemente gestionar la situación, dar atención a las personas que enfermaban e intentar no dejar a nadie atrás por las consecuencias económicas, laborales y sociales que tuvo la covid.

–¿De qué se siente más satisfecha?

–Pues, aunque suene a respuesta típica, de nuestra capacidad de trabajo y de nuestro talante. Es lo que nos permitió salir adelante en mitad de la pandemia, cuando nadie tenía un manual de instrucciones sobre cómo abordar esa situación, y con una oposición que en ningún momento colaboró. Solo puso más dificultades. La única mano tendida fue la de Ciudadanos y ahí demostramos nuestra capacidad de negociación y de entendimiento con una fuerza política con un programa diferente al nuestro. Con esos acuerdos aprobamos cuatro presupuestos y tres remanentes de tesorería. Dicho así, quizá no parezca para tanto. Pero eso significa que, gracias a esos pactos, pusimos al servicio de toda la ciudadanía 22 millones de euros en inversiones financiadas estrictamente con recursos municipales.

–¿En qué se nota toda esa inversión?

–En una mejora generalizada del estado del concejo. Langreo lo necesitaba mucho. No es solo el lavado que nos aporta el plan especial de limpieza, que también es muy importante, sino algo mucho más profundo. Y, al mismo tiempo, muy visible. Hay avances muy evidentes que están a la vista de los vecinos por todos los distritos. Hemos asfaltado calles en los distritos urbanos y carreteras y caminos rurales que estaban abandonados. Se han acometido reformas importantes en equipamientos públicos que lo necesitaban, como las Escuelas Dorado y la Casa Consistorial, en Sama, o la plaza de abastos de La Felguera. La reforma de la plaza Merediz moderniza mucho su imagen. Modernizar, en general, el urbanismo es lo que hemos hecho con las peatonalizaciones junto a los parques Dorado y Pinín, o en el centro de La Felguera. A veces hace falta poco: simplemente pintar las barandillas da otro aspecto al paseo fluvial en Sama. Y, por supuesto, hemos dedicado mucha atención y planes de empleo a los cementerios, que se vieron muy abandonados en la etapa anterior. Tenemos ocho en Langreo y cada uno de ellos merece respeto.

–¿Cómo evolucionan las grandes obras atascadas desde hace años?

–A mejor, a mucho mejor. Hay gente que prefiere ponerlo en duda y no creérselo, porque admitir esos avances les desmonta el discurso agorero, que es lo único que tienen, pero todas están en vías de solución. El soterramiento, lo niegue quien lo niegue y pese a quien pese, está en marcha y avanza conforme estaba planeado. Todos los contratos están adjudicados y en ejecución y, aunque después de los retrasos acumulados no esperaba una lluvia de confeti, tampoco la obstinación en negar que ahora sí va hacia su culminación, tanto bajo tierra como en la nueva losa para la superficie. Los accesos al nuevo recinto ferial de los Talleres del Conde estarán en septiembre y la reforma de las naves, según acaba de garantizar el Gobierno central, tendrá fondos suficientes y plazos más largos para su conclusión en respuesta al aumento de los precios del material. Tenemos cuatro hectáreas descontaminadas en Nitrastur y el compromiso del Principado de instalar en ellas la plataforma logística sanitaria que se construirá alrededor de la lavandería. Hay un plan para que en Pénjamo vuelva a haber piscinas y dinero en el presupuesto autonómico para elaborar el proyecto. El Palacio de Justicia de Sama estará abierto este mismo año. Y el Credine también va a recibir un impulso. Así que han sido cuatro años productivos. Porque esas decisiones no caen del cielo. Son el fruto de un trabajo intenso y de una preocupación constante del gobierno local, que se movió mucho y llamó a muchas puertas.

–¿Qué quiere conseguir en los próximos cuatro años si la ciudadanía le otorga un nuevo mandato?

–Yo creo que en Langreo nos falta creérnoslo un poquito. Querernos más. No abandonarnos al pesimismo y a los sentimientos negativos exagerados en cuanto algo sale mal o no nos gusta. Porque tenemos mucho potencial. Lo que nos falta ahora es saber gestionar la transición energética, que se decidió en ámbitos fuera del control municipal y es ya una realidad que tenemos encima. Tiene un lado bueno, que es una abundancia de fondos y una efervescencia de proyectos que debemos gestionar con sabiduría para sacarles el mayor partido posible. Queremos trabajar en la calidad de vida del concejo. Y yo quiero que Langreo sea un lugar para vivir y trabajar, cómo no, pero también puede ser algo más: un buen sitio para vivir y con desplazamientos cortos y cómodos al resto del área central de Asturias, del que somos parte. Ya tenemos sobre la mesa los planes de movilidad y residuos. Toca aplicarlos. Y toca apostar por la vivienda y los bonos culturales y deportivos para los jóvenes. Para todos esos objetivos tenemos planes realizables.

Un futuro sostenible, con servicios reforzados y viviendas asequibles

El programa electoral del PSOE de Langreo tiene como prioridades los servicios municipales, la transición energética y los jóvenes

El futuro de Langreo, tal como lo entiende el programa de gobierno del PSOE para los cuatro próximos años, pasa por reforzar los servicios municipales al servicio de la calidad de vida de los vecinos, por aprovechar la transición energética como una oportunidad en lugar de experimentarla como una nueva reconversión o una crisis y por ofrecer a la juventud alternativas de vivienda, trabajo y cultura para estabilizar la población del concejo y sentar las bases de una recuperación demográfica.

Organizadas en nueve epígrafes, las 80 propuestas de los socialistas de Langreo para los próximos años buscan conseguir un concejo sostenible, social, solidario, sin brecha de género, saludable, adaptado a las necesidades de una smart city, seguro, con agenda joven y bien integrado y coordinado con los ayuntamientos vecinos en la Mancomunidad del Valle del Nalón.

Lo que propone la candidatura socialista es comenzar sobre los cimientos ya sentados en este mandato que acaba. El desarrollo de los planes municipales de movilidad urbana sostenible (PMUS) y de residuos servirá para hacer una ciudad que dé prioridad a la personas, más amable, más sana, más limpia. En coordinación con la administración autonómica, el PMUS propugna la mejora de transporte público y la conectividad de Langreo con el resto de los grandes núcleos de población del área central de Asturias, a la que pertenecemos por situación geográfica e integración económica.

El despliegue del PMUS coincidirá con el impulso a otras iniciativas de sostenibilidad y adecuación de los equipamientos, los servicios y la calidad de vida en Langreo, que incluyen un plan de limpieza eficaz para todo el municipio, la extensión de los minipuntos limpios a la zona rural, un plan de asentamiento de población en pueblos, planes de asfaltado y nuevas actuaciones en derribos. En Valnalón, que es uno de los mejores polígonos industriales de Asturias, el Principado abrirá un Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo, que será el único de la comunidad autónoma, servirá de referencia para toda ella y ha de ser un mecanismo de desarrollo para nosotros.

Al mismo tiempo, el compromiso de sostenibilidad del PSOE para Langreo incluirá la existencia de zonas verdes con áreas naturales situadas a no más de 300 metros de cualquier punto de nuestros distritos urbanos. Todos los servicios deben encontrarse a menos de 15 minutos de recorrido a pie.

«Los socialistas queremos también tener muy presentes a los jóvenes en nuestras políticas. Langreo puede ser un lugar estupendo para vivir y trabajar, pero también es un sitio muy interesante para vivir aunque tengas tu trabajo en cualquier otro concejo del centro de Asturias. Estamos cerca y bien comunicados. Lo siguiente es ofrecer vivienda a un coste asequible y ya hemos pedido al Principado que requiera al Gobierno de España para que reserve pisos para jóvenes en terrenos liberados en Langreo Centro en una cantidad superará ampliamente el mínimo establecido por la ley. También crearemos bonos jóvenes con ofertas y descuentos para las actividades deportivas y los eventos culturales que organice o promueva el Ayuntamiento. Será nuestra propia versión del carnet joven. Tendremos zonas para practicar al aire libre nuevas actividades como skate, pump track, BTT y ciclismo y habrá ayudas a la adquisición de patines y bicis en establecimientos del concejo», explica Carmen Arbesú, alcaldesa y candidata a la reelección.

Otro aspecto que interesa mucho al PSOE es el funcionamiento de la Mancomunidad. «Nos presentamos con un programa que, en este epígrafe, es común para los cinco concejos de una comarca en la que nos encanta estar integrados. Creemos en ella y, para los próximos años, consideramos indispensable construir infraestructuras y favorecer la conexión entre los territorios. Otra opción que debe explotarse a fondo en la búsqueda en común de más actividades económicas y de la llegada de nuevas empresas al Valle. Y tenemos aprobado un Plan de Sostenibilidad Turística para la Mancomunidad que será una importante herramienta de desarrollo y aprovechamiento de nuestro valioso patrimonio natural e industrial. En Langreo, los fondos de ese plan nos servirán para financiar la ampliación del Museo de la Siderurgia o para habilitar playas fluviales, entre otras cosas», destaca la alcaldesa.

