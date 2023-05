La música Hoonine llega este viernes a Langreo. Hoonine es el proyecto en solitario de la compositora, productora y cantante murciana Carmen Alarcón, que presenta "Boca Roja" en la sala Telva, en La Felguera. La apertura de puertas será a las 21.00 horas. El precio de las entradas es de 6 euros, anticipada, y 8, en taquilla.

Según los organizadores del evento, Hoonine "se mueve entre realidad y ficción, entre electrónica, downtempo, R&B y pop minimalista, para deshacerse de lo que pesa y dar importancia a las cosas que lo merecen: al amor, la familia, el barrio y los recuerdos. Ahí queda la esperanza, ahí encuentra su 'Roca Roja', elemento que cobija la última esperanza de la tierra de los muertos, símbolo que aparece en el poema que abre el libro de la Tierra Baldía de T.S Eliot. Este texto nos retrotrae al mural de Goya, el Perro semihundido".

"Roca Roja" es el el título de su álbum debut, con el que "presenta la banda sonora de una etapa de transición a la edad adulta, frágil y desprovista de edulcorantes. Con un sonido que apunta referencias a James Blake, Massive Attack, Frank Ocean, Sen Senra, FKA Twigs, Brittany Howards, Disclosure, The XX…".

Siempre interesada por las nuevas tecnologías y la innovación, sin ningún temor a la experimentación, pone sobre el escenario "una propuesta de directo en el que las canciones se entrelazan entre movimientos orgánicos y digitales, siendo los orgánicos símbolos de ternura e inocencia, mientras que los digitales entran en escena casi como un elemento alucinatorio como una vivencia y experiencia similar a un templo donde evadirse".

Sensibilidad y fuerza

Carmen Alarcón, "a la que conocemos por AA Mama, es una mujer muy especial que empata en sensibilidad y fuerza, tal y como es su proyecto Hoonine, que huyendo de la banalidad y lo superficial, es carisma y bandera de una generación, siendo su propia jefa, productora, compositora y músico, en un proyecto casi 'do it yourself', con la colaboración de Lalo GV, como ya hiciera con 'Charco', tema que fue portada de Tidal Rising Internacional y Nacional, y Amazón Latin. Un logro envidiable para ser su primer tema en solitario que logró conquistar crítica y público".