Aníbal Vázquez pide una nueva residencia de mayores en Mieres

El alcalde de Mieres y candidato de IU a la reelección, Aníbal Vázquez, demanda una nueva residencia pública para personas mayores y más centros de día. "En los próximos cuatro años hay que multiplicar la ayuda a domicilio para apoyar a las personas mayores que viven en sus casas", subraya el regidor.

Aníbal Vázquez sostiene que "ha llegado el momento de exigir al Principado que refuerce el presupuesto para ayuda a domicilio, no basta con unas horas a la semana". El regidor subraya la necesidad de afrontar el envejecimiento de la población "como un reto de primer orden que nos obliga a reforzar los servicios públicos como sanidad, dependencia y servicios sociales".

Sello de excelencia

"Desde el gobierno municipal estamos haciendo un importante esfuerzo mejorando la accesibilidad, eliminando barreras, reforzando los programas dirigidos a las personas mayores. No es casual que seamos el único ayuntamiento de Asturias que tienen el sello de excelencia social por nuestra inversión en bienestar social", señala Vázquez. Y añade: "Afrontar el envejecimiento supone invertir más en sanidad y dependencia. No podemos tener las listas de espera que tenemos ni un hospital a medio gas. Tenemos mucha población mayor, con dolencias crónicas, y el sistema sanitario no puede cojear".