Delia Campomanes es la número dos de la candidatura Convocatoria por Asturies (Izquierda Unida – Más País – Izquierda Asturiana) en estas elecciones autonómicas. Jugó un destacado papel como concejala en Mieres: fue la responsable de una de las cinco grandes áreas de gobierno, Desarrollo Urbano Sostenible. En sus manos ha estado áreas tan importantes como el urbanismo o el transporte y gracias a su gestión se consiguieron varios de los logros más importantes del Gobierno de Aníbal Vázquez: Mieres fue uno de los ayuntamientos asturianos que consiguió financiación EDUSI, se llevó a cabo la mayor compra de autobuses de la historia de EMUTSA, se puso en marcha un plan de derribos de edificios en ruina, se han llevado a cabo decenas de actuaciones para mejorar la movilidad en todo el concejo y mejorar el estado de las carreteras y accesos a los principales núcleos de población.

¿Cómo afronta la recta final de esta campaña electoral?

Con ilusión, estamos convencidos que vamos a mejorar los resultados de hace cuatro años, que más gente va a respaldar nuestra candidatura porque es consciente que cuanta más fuerza tengamos, más políticas de izquierdas habrá en Asturias los próximos cuatro años.

En estas elecciones nos jugamos mucho en Asturias. Podemos garantizar un gobierno que recupere derechos y aplique un programa de izquierdas para afrontar la crisis o podemos permitir que gobierne quien gobierne se apliquen políticas de derechas.

¿Por qué votar a candidatura Convocatoria por Asturies?

Porque somos la única garantía que haya más izquierda en el gobierno a partir del 28 de mayo. Somos el voto más útil. El más coherente. Cuanta más fuerza tengamos en el Parlamento, más política de empleo o de vivienda habrá en Asturias. Cuanto más decisivos seamos, menos geometría variable habrá en Asturias. Necesitamos más fuerza para que las políticas que necesita la gente corriente tengan más peso en Asturias.

Hay mucha gente que está sufriendo, que no llega a fin de mes, que no tiene tiempo para cuidar a sus hijos o hijas… y mientras una minoría vive instalada en sus privilegios, con sueldos millonarios y pensiones blindadas. Tanta desigualdad es insoportable.

Por eso es necesario votar a Convocatoria por Asturies, para que haya más izquierda y que podamos ser decisivas.

¿Cómo valora la gestión de Adrián Barbón?

Asturias no está para triunfalismos: hay demasiada gente sin empleo, hay demasiadas personas sin expectativas de futuro, hay demasiados pueblos agonizando, hay demasiados polígonos industriales sin empresas, hay demasiadas personas esperando consulta o fecha para una operación.

Asturias necesita más hechos y menos promesas. Esto es lo que aporta Convocatoria por Asturies: garantías. Lo hemos demostrado cuando gobernamos, cuando Asturias se tomaba en serio las políticas de vivienda, cuando pusimos en marcha el Salario Social para proteger más a las viudas con pensiones bajas o a las mujeres con hijos a cargo. También lo demostramos reforzando el sistema de bienestar social. Si hay residencia del ERA en Santullano fue gracias al compromiso de IU en el Gobierno.

¿Tan mala es la situación de Asturias?

Asturias es la comunidad con mayor brecha salarial de todo el país, somos los campeones en paro juvenil, el abandono al transporte público han dejado a las cercanías ferroviarias en una situación lamentable, en los últimos diez años 75 de los 78 municipios asturianos perdieron población y en el último cuarto de siglo más de 140.000 jóvenes han abandonado Asturias… No nos inventamos los datos, son cifras que denuncia Comisiones Obreras de Asturias. Son datos oficiales.

La Asturias real no está para triunfalismos porque tiene dificultades para llenar la nevera, porque no puede afrontar gastos imprevistos, porque hay demasiadas familias en las que no trabaja ninguna persona, porque la subida de las hipotecas pone contra las cuerdas la economía familiar… Esta es la Asturias a la que nos dirigimos los hombres y mujeres de IU, la Asturias de la gente corriente que necesita de la política para poder afrontar sus problemas.

¿Y ustedes podrán cambiar las cosas?

IU es la segunda fuerza política por número de alcaldías en Asturias. Somos la opción de gobierno para decenas de miles de personas.

Hemos demostrado que sabemos pelear y defender los derechos de la mayoría pero también que sabemos gestionar y que tenemos soluciones a los problemas concretos.

Ahí tenemos que centrar nuestros esfuerzos, las mujeres y los hombres de Izquierda Unida-Más País-Izquierda Asturiana tenemos que ser la primera línea de defensa de las cosas que le preocupan a nuestros vecinos y vecinas, tenemos el reto de liderar la respuesta política a los problemas de nuestra gente

Por último, ¿qué prioridades tienen para los próximos cuatro años?

Tenemos claras las prioridades: generar empleo, apostar por la industria, mejorar la calidad de vida, invertir en educación y mejorar la sanidad pública para reducir las listas de espera, afrontar el envejecimiento y garantizar que la Ley de la Dependencia sea una realidad y no un papel mojado, mejorar los servicios municipales y apostar por los pueblos. Esto es lo que nos preocupa y lo que nos va a ocupar.