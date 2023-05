La línea de Feve entre Gijón y Laviana llegará solo hasta El Entrego sus primeros días de funcionamiento

Después de casi nueve meses de obras (se cumplen en una semana), la línea de ferroviaria de ancho métrico, la antigua Feve, entre Gijón y Laviana entrará en funcionamiento este viernes, día 26 de mayo, pero lo hará de forma parcial. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA de fuentes cercanas a los trabajos, los trenes comenzarán a circular de nuevo por el Valle del Nalón pero solo llegarán hasta El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. La llegada a Laviana tendrá que esperar unos días más. Hasta entonces, los viajeros tendrán que hacer en autobús el último tramo del recorrido. El retraso en la apertura completa del trazado se debe a algunos problemas de seguridad y señalización que no ha dado tiempo de solventar para el viernes, fecha prevista para la puesta en servicio de la línea.

El Administrador Único de Infraestructuras (ADIF) siempre ha hecho alusión a una “entrada en servicio” de la línea, no a una “apertura”, dejando así entrever que desde el inicio de las obras de renovación de la vía, el pasado 1 de septiembre, ya se tenía claro que pese a que los trenes circulasen en algunos de los tramos, habría que seguir realizando trabajos en la infraestructura.

De este modo, este viernes se podrá viajar en tren, si no surgen más problemas entre Gijón y El Entrego y ahí tomar un autobús hasta Pola de Laviana. “Será solo unos días, los que se tarde en solucionar esos pequeños problemas”, afirman fuentes conocedoras del proceso.

El tramo Gijón-El Berrón, con los trabajos más retrasados, seguirá en obras con lo que, como ya han denunciado los vecinos de Langreo, a partir de las ocho de la noche los trenes no circularán por ese tramo y habrá que hacer trasbordo en autobús.

La obra, que consiste en la renovación completa de la vía, se ha dividido en dos tramos. Adif decidió suspender por completo la circulación de trenes entre El Berrón y Laviana y mantenerla parcialmente entre Gijón y El Berrón.

Adif explicó que "en líneas generales, el proyecto incluye la renovación, adecuación y modernización integral de 45 kilómetros de vía (de los 49 km totales del tramo). Además, el proyecto (con un gasto de 50 millones) contempla actuaciones complementarias como el saneamiento y mejora de algunos túneles, la consolidación de taludes, así como la adaptación y mejora del firme de varios pasos a nivel”.

Los trabajos comenzaron el 1 de septiembre, con un servicio alternativo de autobuses para los usuarios, y en un principio estaba previsto se el trazado entrase en funcionamiento el 15 de marzo, lo que no suponía el fin de las obras. Adif se vio obligado a modificar esos plazos el pasado mes de febrero alegando el robo de materiales en las obras, la mala climatología y la aparición de acuíferos con los que no se contaba. Se fijón una nueva fecha para principios de este mes de mayo. Desde entonces, los responsables de la infraestructura no han hablado de una fecha concreta pero fuentes cercanas a los trabajos aseguran que el tren comenzará a funcionar este viernes, eso sí, solo hasta El Entrego.