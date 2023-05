Los niños gigantes de La Felguera

David Esteban (León, 1984) firma sus obras como "dadospuntocero" y está considerado uno de los mejores muralistas del mundo. De hecho la comunidad internacional "Street Art Cities" ha seleccionado sus trabajos como los más destacados del mes en varias ocasiones. Un comité hace una selección de 100 obras en todo el mundo y los aficionados votan la que las les gusta. Tal vez en poco tiempo el mural doble que "dadospuntocero" ha pintado en La Felguera sea seleccionado como el mejor del mundo. Por el momento, para él es "la obra del año". El leonés ha quedado "muy contento" con el trabajo realizado en Langreo, donde ha pasado 25 días para pintar dos medianeras de 23 metros de altura, al final de la calle Pepita Fernández Duro, frente al Museo de la Siderurgia y Valnalón.

El artista ha pintado a un niño y a una niña (uno en cada medianera) llenos de color y alegría. Cada uno de ellos parece estar en su cuarto rodeado de juguetes, pero están conectados por ese juego telefónico con vasos de yogur. El artista aprovecha un tendido eléctrico que se ve en la lejanía para dar continuidad a los cables dibujados.

Los modelos son niños reales. Marcelino de La Fuente, de Think Diseño, comisario de las intervenciones de arte urbano en Langreo, explica que "David cogió a dos niños y los metió en una caja para fotografiarlos, el resultado es esa foto a la que ha añadido toda la iconografía del fondo de cada uno de los murales". El trabajo del leonés ha servido no solo para llenar de arte dos paredes abandonadas, sino que el Ayuntamiento de Langreo habilitará la parcela como aparcamiento "legal", que hasta ahora no lo era.