Aníbal Vázquez encadena su tercera mayoría absoluta en Mieres: "Seguimos trabajando"

Pletóricos. Es el mejor adjetivo para definir el sentimiento de Izquierda Unida (IU) de Mieres tras los resultados electorales obtenidos ayer en las urnas. La lista encabezada por el alcalde, Aníbal Vázquez, revalidó su mayoría absoluta. Eso sí, pierde un concejal y pasa de 15 a 14. "Apenas hemos sufrido desgaste tras tantos años. Agradecemos a la ciudadanía de Mieres que nos haya apoyado una vez más con contundencia", apuntó Vázquez momentos después de conocer el resultado del escrutinio. Su candidatura recibió el 55,93 por ciento de los apoyos (10.270 votos). Y poco más pudo decir Vázquez, porque se fundió en un emotivo abrazo con sus dos nietos: Daniela (10 años) y Joel (6 años).

La jornada electoral deja cambios importantes en el reparto de asientos para el resto de la Corporación. El PP, encabezado por Fernando Hernández, superó por primera vez en votos al PSOE (con Raúl Moro de candidato). Empataron a concejales, tres para cada formación (el PP sube uno, los socialistas lo pierden), aunque el PP se quedó solo a 18 votos del cuarto. Además, entra a formar parte de la Corporación Vox, con Bernardo Ordóñez.

De vuelta a la fiesta de celebración de Izquierda Unida, la coordinadora de la coalición, Beatriz González, tuvo palabras de elogio para todo el equipo: "Gracias a los que nos habéis acompañado. A las compañeras y compañeros que han estado hoy en las mesas electorales. Por supuesto, a los vecinos y vecinas de Mieres". Para Aníbal Vázquez, una afirmación llena de cariño: "Es que tenemos un alcalde...".

Un Alcalde que se comprometió ayer mismo a seguir trabajando por el municipio. "Esto no para, volvemos al trabajo con fuerza". También tuvo palabras para los compañeros y para el "gran equipo que tenemos". Con su franqueza de siempre: "También a los que me acompañan en este nuevo mandato, porque no es nada fácil estar ahora mismo en política".

Y a solo unos metros de la sede de IU, en la del PP, sus militantes seguían el escrutinio al detalle hasta el último momento. "Nos hemos quedado a dieciocho votos del cuarto concejal, esto es un poco frustrante. Pero la valoración de esta jornada no puede ser más que buena", apuntó Hernández. Y añadió que "hemos crecido, gracias a todos los vecinos que nos han dado su confianza".

Menos optimismo se respiraba en el PSOE, con el peor resultado de la historia de la democracia en el concejo. Bajan de cuatro a tres concejales. Raúl Moro reconoció que "no puede ser muy favorable nuestra valoración. Lo cierto –apuntó sincero– es que esperábamos otros resultados". "Hemos hecho una buena campaña y así lo percibíamos en la calle, pero no hemos tenido el apoyo de las urnas". Dejó claro que sigue intacto su compromiso para seguir peleando "por revertir esta situación y por conseguir siempre un Mieres mejor". También felicitó a Aníbal Vázquez y a la lista ganadora.

En cuanto a los grupos con representación en la Corporación, la novedad es la entrada de Vox. Llega de la mano de Bernardo Ordóñez, que ayer felicitó a la formación por los resultados a nivel regional. Sobre su llegada al Ayuntamiento de Mieres, señaló que "esperamos que sea el primer paso para poder seguir creciendo y consolidarnos en el municipio".

La jornada electoral en Mieres transcurrió tranquila. Todos los candidatos hicieron un llamamiento a la participación. "Hay que votar siempre, porque es un derecho que costó mucho conseguir. Y porque nos merecemos elegir lo que realmente queremos para nosotros", había dicho Aníbal Vázquez en el colegio electoral. Parece que la ciudadanía lo escuchó, porque la participación estuvo un punto por encima de la registrada en las anteriores elecciones municipales.