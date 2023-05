El PSOE felicita a IU y le "tiende la mano" para "llegar a acuerdos"

El PSOE langreano asumió este lunes con deportividad el varapalo sufrido tras perder la Alcaldía, que pasa a manos de Convocatoria por Langreo (IU-Más País-IAS). "El escrutinio estuvo bailando, el resultado estuvo arriba y abajo, y al final se decantó en favor de Roberto (García). Hay que felicitarle a él y a IU y tender la mano para llegar a acuerdos siempre y cuando sean razonables", señaló Manuel Gregorio Lora, secretario general del PSOE local, que añadió: "Aquí estamos para trabajar por Langreo. Cuando estamos en el gobierno o si estamos en la oposición siempre vamos a trabajar por los vecinos".

Lora reconoció que "estamos bastante sorprendidos. No esperábamos este resultado porque teníamos mejores expectativas. Es decepcionante, pero así lo han decidido los vecinos y no tenemos nada que decir". Y añadió: "Tenemos que analizar lo que ha pasado porque es algo que no entendemos. Hay que mirar dónde pudimos cometer errores, o no, porque a veces intervienen otros componentes que no puedes controlar", afirmó Lora para asegurar que "ahora tenemos otra tarea por delante que es la convocatoria de las elecciones nacionales".