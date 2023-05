«Los vecinos nos han respaldado porque hemos dado respuesta a sus demandas»

–¿Sabe que es el candidato que más respaldo ha obtenido en las Cuencas en estas elecciones?

–No lo sabía, no me he parado a mirarlo pero agradezco a todos los alleranos que nos han respaldado y han apoyado nuestra gestión de los últimos cuatro años.

El socialista Juan Carlos Iglesias ganó de calle las elecciones en Aller. Obtuvo el 64,39 por ciento de los votos y pasó de 6 a 13 concejales. Gobernaba en minoría y ahora lo hará con una cómoda mayoría absoluta. El resto de la Corporación lo componen dos concejales del PP, uno de IU y otro de Vox. Ni rastro de Podemos, Ciudadanos o Foro, que sí estaban en el Ayuntamiento.

–¿A qué cree que se debe se apoyo tan mayoritario?

–A una gestión eficaz que no supuso un mayor esfuerzo para los vecinos. Logramos eliminar la deuda de 2,6 millones que había en el Ayuntamiento y en el capítulo de inversiones pasamos de 50.000 euros el primer año del mandato a un millón de euros del último presupuesto. Conseguimos dar respuesta a demandas históricas de los vecinos como la carretera de Boo, la torre de Soto, el centro de salud de Collanzo o el saneamiento en distintos puntos. Somos el único Ayuntamiento de Asturias que tiene lista la agenda urbana y eso nos permite acceder a 10 millones de fondos europeos, que es adelantar una década en inversiones, con lo que podemos atender las demandas vecinales y mejorar los servicios en los pueblos. Tenemos una visión del concejo en todo su conjunto en los tres valles, Casomera, Río Negro y el valle central.

–Hasta ahora había gobernando en minoría.

–Y con seis concejales logramos aprobar los presupuestos todos los años, y en tres ocasiones sin ningún voto en contra. Todo desde una política de diálogo y transparencia.

–Habla de 10 millones de fondos europeos, ¿en qué se invertirán?

–El plan de sostenibilidad turística está dotado con 2,2 millones de euros. Tenemos un proyecto de renovación de la plaza del mercado y lo que llamamos ganadería 5G, con crotales inteligentes, precisamente tenemos una reunión la semana que viene con el CTIC, que es quien nos desarrolla este proyecto. Eso supone una inversión de 1,5 millones. Otro medio millón es para un proyecto de economía circular, reconocido como el mejor de España, de aprovechamiento del material de desbroces para hacer compost o pellets para el Ayuntamiento y los vecinos.

–También tienen proyectos para el pozo Santiago.

–Hay que seguir peleando por el centro nacional de entrenamientos de rescate y por el centro de supercomputación. Estamos en ello pero ahora habrá que ver qué pasa en las elecciones generales de julio que se acaban de convocar.

–¿Qué planes tienen relativos al turismo?

–El turismo ha crecido exponencialmente en Aller en los últimos años. Además de nuestro plan de sostenibilidad, estamos en el de la Montaña Central, y ahí tenemos 600.000 euros para el centro de recepción de visitantes de Cotobello. Tenemos que luchar por desestacionalizar el turismo y eso pasa por Fuentes de Invierno. Ya está solucionada la conexión a la red eléctrica, que será una realidad a finales de año, y nosotros siempre hemos defendido su unión con San Isidro.