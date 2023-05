Guerra abierta en la izquierda de Lena: Compromisu negocia con el PSOE para arrebatar la Alcaldía a Gema Álvarez (IU), a la que piden "abandonar la soberbia"

Tensa relación entre Izquierda Unida y Compromisu por Lena. Los responsables de la última formación, que fueron expulsados del gobierno local y obtuvieron cuatro concejales el domingo, están negociando con el PSOE del concejo para arrebatar la Alcaldía a IU (la lista más votada, con siete ediles, encabezada por la alcaldesa Gema Álvarez). Van más allá y exigen a la regidora que "abandone la soberbia", después de que ella asegurara que las votaciones han puesto a cada formación política en su lugar. "No tiene la mayoría suficiente" para tomar el bastón de mando, le recuerdan. Además, la acusan de "usar terminología nazi" por haber señalado que se hizo "limpieza" en el partido. Sobre el posible pacto, el PSOE dice que es pronto para pronunciarse y el PP -que tendría que apoyar para la investidura- tampoco tiene una decisión tomada.

La quimera política entre las dos formaciones estalló hace ya unos meses, cuando IU anunció que no renovaría su pacto para concurrir a las elecciones con Compromisu. Empezaron entonces unas reuniones que, se sabe ahora, fueron de todo menos pacíficas. Según Álvarez, "aguantamos mucho en silencio". Según Gelos López, candidata de Compromisu, "no nos dejaron trabajar, nos ninguneaban". "Basta ya de victimismo y de mentir", añadió. De aquellos polvos, estos lodos: seis de los nueve ediles que acompañaban a Álvarez anunciaron que formarían parte de la lista de Compromisu en las elecciones.

Llegó el domingo de los comicios y el recuento calentó aún más el ambiente. IU perdió la mayoría absoluta, de nueve a siete concejales. Compromisu empató con el PSOE con cuatro ediles y el PP mejoró el resultado -de uno a dos ediles-. Entre medias, un recuento muy apretado para los socialistas, que se quedaron solo a dos votos de conseguir el quinto concejal (a costa de IU). "Consideramos que nuestros resultados han sido muy positivos", apuntó el portavoz de Compromisu, Agripino Pérez. Y agradeció "el apoyo de los vecinos y vecinas que nos han dado su confianza".

Ningún partido tiene la mayoría absoluta, apuntó. Extremo que quieren recalcar a Álvarez: "Cuando dice que los votantes nos han puesto a los demás en la oposición -en referencia a declaraciones publicadas en LA NUEVA ESPAÑA-, le recordamos que no tiene la mayoría absoluta". "Le pedimos que sea cauta, que abandone la soberbia", clamó Pérez. Aún más molestos están con la expresión de que se ha hecho "limpieza" dentro del partido: "No somos basura. Es más, en una de las reuniones cuando nos separamos nos preguntaron quién somos nosotros; que cuántos éramos. Ahora le decimos que somos cuatro concejales con 1.190 votos".

Ya en un tono más calmado, Pérez anunció que tienen la puerta abierta al diálogo "de cara al futuro". Con todas las fuerzas salvo con IU: "Rompieron cualquier tipo de pacto cuando fuimos expulsados a semanas de las elecciones", matizan. Desde el PSOE, por el momento, no hay decisión en firme. El secretario general del PSOE de Lena, Mauro González, apuntó que "aún quedan muchas reuniones por delante". La primera, la de la ejecutiva lugar, ha tenido lugar esta tarde. Si bien tendrán que tener en cuenta que el presidente de Asturias y líder de la FSA, Adrián Barbón, ha propuesto a IU un pacto para que gobiernen en los concejos las listas más votadas.

Todo podría ser negociable, menos las matemáticas. Aún llegando a un pacto, Compromisu y PSOE necesitarían el apoyo -o la abstención- del PP para gobernar en el concejo. El candidato popular del concejo, Fernando Secades, tampoco se posiciona por el momento. "Tomaremos una decisión cuando culminen las negociaciones".

La respuesta

La respuesta de IU a las declaraciones de Compromisu no se ha hecho esperar. Desde la coalición acusaron a la formación de "tratar de ensuciar la imagen" de Álvarez y de "engañar a los vecinos con el tema de las votaciones". "El responsable del partido -en referencia a Agripino Pérez- busca, con esas declaraciones, que no le critiquen por tratar de usurpar, con muy malas artes, un puesto que no le corresponde”. IU recuerda que “su partido sacó cuatro concejales y es la tercera fuerza, ni tan siquiera la segunda”.

La formación “se puede escudar en todo lo que quiera, pero la realidad es que buscan a toda costa imponerse ellos en el gobierno y atacan para tratar de salvar su imagen entre los vecinos”. “Esto no hace más que reiterar lo que ya habíamos adelantado, que es que buscan el poder a toda costa”.

“No hace falta que ellos nos digan que no hay posibilidad de pactos con IU. Nosotros ya lo habíamos anunciado. Y nos mantenemos en que fue necesaria la limpieza del partido para depurar las deslealtades y el chantaje”, añadió IU.

“Sabemos por la prensa que están negociando para quitar la alcaldía”, señaló la ejecutiva de IU. Y añadió que “lo que nos llega a nosotros desde Oviedo es que Adrián Barbón pidió un acuerdo con nuestra formación para posibilitar las alcaldías en los concejos en los que habían obtenido mayoría. Esperamos que aquí también lo respeten, y como siempre se hizo, gobierne la lista más votada”. IU de Lena recordó que "cuando se estaba conformando la lista con la que finalmente se concurrió a las elecciones del pasado domingo, se “habló con todos los miembros que formaban el equipo de Gobierno en Lena”. Sin embargo, "no se llegó a un acuerdo con los dos concejales que pertenecían a Compromisu. El resto de componentes actual de esta última formación formaban parte de IU aunque dos habían pedido ya hacía tiempo la retirada de competencias por motivos personales (aunque seguían en el equipo de Gobierno) y dejaron claro que no querían seguir en política, y a la que es ahora cabeza de lista se le ofreció ir en el número tres de una lista cremallera”.

“Dicen ahora que la relación con la alcaldesa es nula cuando ni llamaron por educación o cortesía para felicitar al ganador e incluso llegaron a presentar su candidatura mientras todavía formaban parte del equipo de Gobierno, e incluso ese mismo día, estaban celebrando comisiones como concejales de dicho equipo”, ahondó IU. “Nosotros hablamos con todos ellos, y fuimos de frente. En su caso, ninguno nos informó sobre sus intenciones”.

"Desde nuestro partido -añadieron-, y como ya adelantó la alcaldesa, estamos abiertos a la negociación, pero solo con los partidos que tengan respaldo y con los que podamos trabajar por el bien de nuestros vecinos, como lo llevamos haciendo estos últimos años”.