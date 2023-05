"No me gusta ser víctima de nada, pero el Principado no miró para este concejo"

–Perdona, que llego algo tarde–.

Entra en la Alcaldía con unos paquetes pequeños. Viene del mercado de escolares que, ayer, organizó Valnalón en el entorno de la plaza. Gira un bote para bolis, hecho con palos de madera pintados: "Tú mira que cosa más guapa, ¿eh? Da alegría".

Aníbal Vázquez (Ujo, 1954) es así. Es espontaneidad y carisma. Un hombre en el que cuesta no confiar en el acto. Quizás por eso, el pasado domingo, la lista de IU que encabeza en Mieres arrasó en las elecciones. Su tercera mayoría absoluta. Catorce concejales de un total de 21 (solo uno menos que en el anterior mandato). Aún está algo ronco del recuento en la sede, de celebrarlo luego, y de tantas declaraciones. Es hijo y sobrino de mineros. También él lo fue. Quizás por eso lleva Mieres en el ADN, habla del concejo como si fuera familia. Bueno, en realidad no. Al concejo lo quiere mucho, pero su debilidad son sus dos nietos; Daniela y Joel, que fueron los primeros en abrazarlo cuando se supo de nuevo alcalde.

–¿Cómo valora los resultados del domingo?

–Esto es impagable. Es una sensación de alegría muy grande, sentir la confianza de los vecinos y vecinas de Mieres. Ese cariño me hace sentir aún más responsabilidad, si es posible. Esto, los vecinos y las vecinas, es lo que te da gasolina para enfrentarte a lo que venga por delante. Soy un alcalde que se siente muy querido por una parte importante de los vecinos y eso ya te digo que es impagable. Es lo que te da gasolina pa tirar p’alante. Hubo temporadas que tuvimos aquí que, si no fuera por eso, era para coger y decir "yo ya me retiro". Pero este cariño…

–Es su tercera mayoría absoluta, ¿Es difícil no caer en el rodillo?

–No es difícil. Sabes que compartes el Pleno con otras fuerzas políticas. Otra cosa es que a veces coincidamos o no, pero no es un problema de rodillo. Puede decirse lo contrario. Porque cuando no tienes mayoría absoluta, en cierta política que se hace en este país, a veces parece que se busca que al otro le salga lo peor posible para poder gobernar. En la primera legislatura, que no tuvimos mayoría absoluta y con una situación muy mala en el Ayuntamiento (años de la gran recesión económica), a veces no tuvimos mucho apoyo. Eso sí es rodillo. No hay por qué caer en abusar de la mayoría absoluta. Hubo muchas propuestas de la oposición, aunque otra cosa es que los plazos a veces son los que son. No podemos pedir la inmediatez.

–Fue una campaña tranquila, pero coincidió con algunas polémicas como el narcopiso del parque Jovellanos, ¿Piensa que pudo perjudicar a alguna fuerza política?

–No, no lo creo. La responsabilidad mía en Mieres es la que es. Puede haber otros temas en los que tenga responsabilidad; algo que puedes quedar en hacer y aún no hayas podido por ejemplo. Hasta ahí llego. Pero, el tema este, no tiene nada que ver. No creo que haya afectado a IU ni a ninguna otra fuerza política.

–¿Es Mieres un municipio seguro?

–Sí, lo es. Es un municipio muy seguro. Tenemos alguna vez algún problema de convivencia y, claro, para quien le afecta es un problemón. Pero ya te digo que hay problemas que no podemos solucionar, ni IU ni ninguna fuerza política. Tiene la solución que tiene, Policía y poder judicial.

–Esta polémica puso de relieve la falta de vivienda en Mieres, ¿Es una de las reclamaciones para este próximo mandato?

–El Principado lleva once años sin construir una promoción de vivienda pública en Mieres. Es algo que estamos reclamando porque, en primer lugar, nosotros pensamos que el alquiler para los jóvenes tiene que ser accesible. Esto nos permitirá que los jóvenes del municipio no se vayan y atraer a jóvenes de fuera también, que vean que este es un sitio en el que se puede vivir muy bien. Es una reclamación que hemos hecho y que seguimos haciendo porque consideramos que estamos fuera del mapa del Principado para la nueva vivienda pública. Y eso no puede ser.

–¿Ha tratado mal a Mieres el Gobierno del Principado?

Yo creo que sí. Quiero decir, estamos fuera de muchas actuaciones. Yo leo la prensa como la lee todo el mundo. Echas un vistazo, y ya me contarás. Esto no es victimismo, a mí no me gusta ser víctima de nada, pero el problema es que para este concejo no se miró. Hay compromisos, como los pisos de Turón (los pisos tutelados para mayores), que son un acuerdo de los Presupuestos regionales –entre PSOE e IU– de hace ya dos. Confiemos en que sea una realidad en el 2024. Hay líneas que son… El tema de educación, ya me dirás. Son incapaces de poner una caldera y te dicen que es un tema de mantenimiento, una caldera que lleva veintipicu años como la del Liceo. No puedes decir que eso es mantenimiento, mantenimiento es pintar una clase o una gotera; pero una caldera de veintipicu años no.

–En la entrevista del anterior mandato reivindicaba el Grado de Deportes para Mieres, tampoco pudo ser.

–En eso no pudo ser, hubo una reestructuración y viene Minas. Pues bueno, viene Minas. Es una decisión del Rector y de la comunidad universitaria. Minas ya tenía que haber venido en el año 2002, cuando se inauguró el campus. Pero lo que pasa que, a veces, para hacer las cosas hay que tener agallas.

–¿Qué planes tienen contra el desempleo?

–Tenemos que trabajar muy duro por el tema del paro, queremos contar con eso. Tenemos el proyecto de la Universidad para el centro de materias primas en Figaredo, esto no choca en absoluto con Oviedo ni Gijón, y queremos que sea una realidad ya. Hay una propuesta ya de cuando Areces era presidente, que era hacer un parque tecnológico. Nosotros apostamos por este nuevo centro de investigación porque a esto se acercan también las empresas.

–¿Es el empleo la mejor medicina contra la despoblación?

–Claro, si no tienes trabajo no puedes tener un proyecto de vida. Tienes que coger y salir fuera. Tenemos una crisis permanente desde hace un montón de años, primero con Fábrica de Mieres, después las minas cerrando. Tenemos polígonos y naves vacías, hay que generar actividad. Tenemos que dar la oportunidad a los jóvenes de aquí.

–¿Qué falló, hasta ahora, en las Cuencas?

Falló el tema de la reindustrialización, pero hay que mirar p’alante. Mirar p’ atrás muy poco. Ahora tenemos una nueva oportunidad, con los nuevos fondos europeos. Y esos fondos tienen que ser para solucionar los muchos problemas que tenemos los ayuntamientos, y sobre todo las Cuencas mineras.

–Para terminar, su promesa para el próximo mandato.

– Que vamos a seguir trabajando. Que vamos a seguir peleando, vamos a luchar. En definitiva, como siempre; trabajo, trabajo y trabajo.