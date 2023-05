El PP de Langreo se desmarca de un pacto con el PSOE para desbancar a IU

"Quiero felicitar a Convocatoria por Langreo (IU-Más País-IAS) y a Roberto (García) como futuro alcalde por el éxito obtenido en las pasadas elecciones municipales". Así de clarificadora fue la enhorabuena de la candidata del PP de Langreo a la formación vencedora de los comicios en el concejo, que obtuvo ocho ediles. María Antonia García disipaba así los rumores de una hipotética alianza de investidura entre PSOE (siete ediles) y PP (cuatro) para que IU no gobernara en Langreo.

García fue más allá: "A mí no me ha llamado nadie y lo que sí puedo adelantar es que, siendo conscientes de que tenemos cuatro concejales, vamos a presentar mi candidatura en el Pleno de investidura. Y para evitar suspicacias también diré que en el PP lo venimos haciendo desde 2011. Incluso lo hice en 2019, con dos concejales". Con este paso, la única forma de que IU no gobernara es que el PSOE se inhibiera, no presentase candidata en el Pleno y respaldase a María Antonia García como alcaldesa, sumando los once ediles que dan la mayoría absoluta. De lo contrario, como parece que será la opción más probable, Roberto García será investido alcalde por mayoría simple.

Análisis

La candidata popular también hizo una lectura "muy positiva" de los resultados obtenidos en los recientes comicios. "Estamos muy satisfechos con el respaldo logrado. Hemos duplicado concejales, de dos a cuatro, y nos hemos quedado a ocho votos de alcanzar el quinto".

García quiso "agradecer" la confianza de los vecinos, "fruto del trabajo que hemos desarrollado en los últimos cuatro años", y aseguró que "nuestro compromiso es seguir en esa línea".