La oposición negocia para quitar al PSOE el gobierno de San Martín

Esther Cepedal (IU), José Manuel Pimentao (PP), Manuel Reinoso (Agrupación de Electores de San Martín) y Jonathan García (Arranca San Martín), que en las últimas elecciones han obtenido cinco, tres, dos y un concejal, respectivamente, repiten la misma frase: "San Martín del Rey Aurelio necesita un cambio" y todos coinciden en que ese cambio pasa por acabar con 43 años de gobiernos socialistas en el concejo. José Ramón Martín Ardines, candidato del PSOE, perdió dos concejales en las municipales del 28M y ha quedado con seis representantes (la peor cifra de la historia del partido) lo que le podría conllevar no alcanzar la alcaldía, pese a ser la fuerza más votada.

RESULTADOS

En San Martín ya se han iniciado los contactos con el objetivo del cambio. "Presentaremos candidatura a la alcaldía porque somos la segunda fuerza más votada y porque nos lo piden nuestros votantes", asegura tajante la candidata de IU. Para tomar el bastón de mando necesitaría tener mayoría absoluta por lo que precisa el apoyo de otros cuatro concejales. El candidato del PP, Manuel Pimentao, lo tiene claro: "Si no pactan PSOE e IU, nosotros somos clave en todas las combinaciones". IU más los partidos locales no alcanzaría la mayoría absoluta. La pregunta es si el PP apoyaría a una alcaldesa de IU. "Llevo cuatro años en el Ayuntamiento diciendo que esto es política municipal y que es distinta a otras políticas. Nosotros podemos ser clave y en su mano está que lleguemos a acuerdos", afirma el representantes popular.

Si se diese ese pacto IU-PP, aún sería necesario un concejal para lograr la mayoría absoluta. Las posibilidades son dos. Contar con el apoyo de la Agrupación de Electores o de Arranca San Martín. En el primer caso hay una clave. El candidato, Manuel Reinoso, era el portavoz municipal de IU. Su formación mantiene que no son un escisión de la coalición de izquierdas, que sus miembros no "estaban ni están en otra formación política". También subrayan que su prioridad "será apoyar aquellas iniciativas que garanticen el cambio para empezar a construir juntos el San Martín que nos merecemos". Reinoso es rotundo al afirmar que sus dos concejales "no apoyarán una investidura de Ardines". ¿Y de IU? "Estamos dispuestos a hablar con todos los que nos quieran llamar, estamos abiertos a la negociación para que esto no siga siendo el cortijo que ha sido los últimos años", responde Reinoso. Aún así quedan por limar asperezas personales. Tanto IU como la Agrupación de Electores dicen que no se llevan ni bien ni mal ni todo lo contrario.

Si esas diferencias que llevaron a Reinoso y parte de su equipo a salir de IU no se superan hasta el punto de que no voten a Esther Cepedal en la investidura, la llave de la mayoría absoluta la tendría Jonathan García. En su partido, creado hace dos años, siempre han dicho que su objetivo es echar al PSOE del Ayuntamiento. "Parece que hay posibilidades y todos están hablando con nosotros", explica. Con quien nadie dice querer hablar es con el PSOE.

PACTÓMETRO