"Es como una tormenta tropical en el portal": la desesperación de los vecinos de La Mayacina, tras la tercera inundación de los inmuebles

Los vecinos de los pisos de alquiler de La Mayacina tienen siempre a la puerta unas chanclas. No por ganas de playa, sino por miedo a una inundación en el portal. En las últimas semanas, se han producido tres grandes "reventones" en las tuberías que han provocado graves daños en los inmuebles. Caen litros y litros de agua durante horas: "Es como tener una tormenta en el portal". Aseguran, tras la visita de varios fontaneros, que la instalación "está defectuosa", y las cañerías no resisten el calor y la presión de la geotermia -aunque el sistema sí funciona adecuadamente-. Exigen a Vipasa, gestora de los inmuebles, que ofrezca una solución "inmediata". "Así no se puede vivir, es un peligro", claman.

Mónica Suárez es una de las afectadas por la última fuga en las viviendas. "Esta vez ha tocado en mi portal, pero lo cierto es que la avería se ha producido ya en tres portales distintos", apunta. Y añade: "Es un sinvivir". Un día abren la puerta y descubren que en los espacios comunes del inmueble está cayendo agua a litros. Como si de una lluvia torrencial se tratara. Además, el agua está muy caliente: "Supera los sesenta grados centígrados", apunta. "Se forma un vaho como si estuviéramos en una sauna". Peligro Los vecinos salen de casa en chanclas y con paraguas para colocar y cambiar los cubos, que se llenan a buen ritmo. Ya no es solo por la incomodidad, afirman los vecinos, porque temen que la situación produzca daños personales: "El otro día, durante la última avería, se descolgaron los plafones de la luz. Esto es muy peligroso, alguien podría electrocutarse", claman. Además, "el agua está tan caliente que puede provocar quemaduras en los pies". De Vipasa, aseguran, ni rastro. De hecho, hasta el momento, solo han revisado la instalación los fontaneros que llamaron los vecinos. "Lo que nos dicen es que las tuberías no aguantan el calor y la presión del agua", aseguran. Los pisos se abastecen con geotermia, con energía generada en el pozo Barredo. "Lo que se ha hecho hasta ahora son solo parches. Los fontaneros vienen, arreglan la tubería, y se van. Pero ya nos han dicho que la única solución definitiva es cambiarlas". Una obra de envergadura. Los afectados también temen que estas averías en el sistema de distribución estén ligadas a los altos recibos que han recibido en los últimos meses. En algunos casos, por encima de los trescientos euros al mes.