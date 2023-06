Infidelidad, amor y poder: así fue la historia de Doña Urraca, la Reina de Asturias que vivió en Pelúgano

Qué pena que en el siglo XII no hubiera redes sociales. Porque hubieran ardido con la historia de amor -y adulterio- del rey Alfonso VII "El Emperador" y Doña Gontrodo. Son los padres de Doña Urraca la Asturiana, fruto de una aventura de palacio. El origen del amorío se ha ligado siempre al concejo de Aller, aunque ha estado rodeado de un velo de leyenda. Hasta ahora: los vecinos de Pelúgano aseguran que han recopilado ya un buen tomo de documentos que acreditan el origen de la noble en el pueblo. Este fin de semana, la localidad ha viajado al Medievo para celebrar su fiesta en honor a la soberana: "Pelúgano Medieval".

"Reivindicamos la figura de Doña Urraca como algo nuestro, es nuestra seña de identidad. Se han recopilado datos y documentos hasta formar un completo archivo de su vida y su obra", afirma Eva Fernández, presidenta de la asociación de vecinos "Peña Mea" que, además de investigar la Historia, también organiza el encuentro medieval en el pueblo. Así que lo que sigue es un resumen de toda la información, proporcionado por Fernández.

La historia del rey Alfonso VII y Doña Gontrodo sería hoy escandalosa. Resulta que "El Emperador" se aposentó en el castillo de los condes don Pedro Díaz y doña María Ordóñez, que estaba en Pelúgano. ¿Qué hacía Alfonso VII en Aller? Todo indica que estaba descansando tras una batalla que abanderaba otro conde -don Gonzalo Peláez-. Así que el rey, que iba a quedarse unos días, alargó la estancia. Decía que por el paisaje, pero lo cierto era que se había "enamorado" de una de las hijas de su amigo.

La joven, no podía ser de otra manera, era doña Gontrodo. Afirman en Pelúgano que era, de lejos, la más guapa de las hijas de don Pedro. El rey tenía buen gusto y, a la vista está, era un buen conquistador. Doña Gontrodo no tardó en corresponderle. Dicen que se veían a escondidas, porque él estaba casado. Incluso hay una leyenda sobre un pasadizo subterráneo, que unía Pelúgano con la torre de Soto para reunirse sin ser vistos. Este extremo nunca ha sido confirmado.

Reina

Lo que es seguro es que de aquella aventura extramarital nació una niña, Doña Urraca. Relata Eva Fernández que, "nacida en Pelúgano, Doña Urraca siempre contó con el apoyo y los cuidados del Monarca". No hay lugar a dudas, añade la representante vecinal: "Nació en el año 1132, en Pelúgano". Hay pocos datos de su infancia, pero es seguro que fue muy corta. En 1144, con doce años, ya era esposa. Se casó con García Ramírez, rey de Navarra, en León. De la unión nació una niña, a la que llamaron Sancha. El matrimonio no llegó a las dos décadas porque, en 1950, el soberano falleció.

Cuentan que doña Urraca La Asturiana se quedó muy triste. Y su padre, de tanto verla penar, quiso resarcirla con un título: la nombró Reina de Asturias. Más gesto de amor que cargo, porque realmente ella no reinaba. Y aquí viene otro giro en la historia: doña Urraca volvió a casarse, esta vez con el noble Álvaro Rodríguez. Y juntos, intentaron la independencia de Asturias. Fue algo más que un susto, porque se conservan documentos en los que Fernando II -medio hermano de Urraca- agradece al Obispo de Oviedo que sofocara la sublevación.

Le valió aquel intento de independencia para que muchas publicaciones la recuerden como una mujer valiente y rebelde. Aunque otras la olviden cuando repasan a las primeras feministas de la Historia. Por cierto, cuando falleció la embalsamaron al estilo egipcio y su tumba puede visitarse en la catedral de Palencia. Lo dicho, esta gente se llevaría todos los "Trending topic".

Mercado

Pelúgano ha retrocedido 900 años en el tiempo. Lo ha hecho para disfrutar de la historia y también de las leyendas. Este fin de semana se celebra «Pelúgano medieval», una cita organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Aller y por la Asociación de Vecinos «Peña Mea». El certamen nació basado en la historia que cuenta que fue en la población donde nació doña Urraca la Asturiana, hija ilegítima del rey Alfonso VII y de la noble doña Gontrodo. Tras varias ediciones sin celebrarse, el evento regresa este año con más fuerza y una programación para todos los públicos.

El mercado medieval abrió al público ayer, a las once de la mañana, y no dejó de recibir visitantes hasta las diez de la noche. Hoy se repetirá el horario. En la muestra participa una variada selección de mercaderes, con productos tales como velas artesanales, plantas medicinales, especias, juguetes de madera, bisutería, incienso, etc. También cuenta con un espacio gastronómico, con puestos de comida. Tras la apertura del mercado, tuvo lugar el pasacalles de la asociación vecinal, cuyos integrantes iban ataviados con trajes medievales. Desfilaron desde el centro social hasta el corazón de la localidad.